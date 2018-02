Me Ousseynou Gaye au juge : “On veut faire du Tong-tong dans ce dossier”

Ferloo.com- “Cette place appartient à la ville de Dakar. On parle de fonds qui sont logés dans la caisse d’avance. Quelle est la nature de ces fonds, de ces deniers ? Le conseil municipal avait-il la possibilité de le faire ? Pourquoi aujourd’hui être mal-pensant, que la ville de Dakar est là pour blanchir M. Khalifa Sall ? N’a-t-il pas des avocats pour le défendre ?

Ce sont des deniers publics, mais est ce que l’Etat a le monopole des derniers. L’AJE a convoqué le principe de caisse pour en tirer un seul et même principe. Pour lui l’Etat aurait une grande caisse rectangle où sont logés tous les fonds. Il veut dire que l’Etat a une grande Caisse. L’article 2 du décret nous dit clairement, qu’ils sont logés dans les caisses de l’Etat. Les fonds appartenant ou confiés à l’Etat. Mais les deniers qui lui sont confiés n’appartiennent pas à l’Etat. Les deniers qui appartiennent à l’Etat et des deniers qui lui sont confiés. Les 58 milliards sont structurés et lorsqu’ils sont exécutés pour être dépensés.

La caisse est alimentée par les recettes municipales. Il n’y a pas d’autres fonds venant d’ailleurs qui alimente la caisse d’avance. L’Etat ne verse que des fonds de dotation pour les dépenses. C’est le préfet qui prend un arrêté préfectoral. On ne vous a pas prouvé une petite somme appartenant à l’Etat. Au lieu de se cantonner à des théories fumeuses. Les sommes parviennent à la ville de Dakar. L’avance de trésorerie qui a été avancée par l’Aje. Mais il faut savoir ce qui est une avance de trésorerie.

L’Etat refuse par le canal de ses représentants de confectionner des rôles d’impôts pour permettre à la ville de Dakar de collecter ses impôts. Cette avance de trésorerie n’est qu’un prêt. La preuve que l’avance de trésorerie est un prêt. Et c’est le ministère des Finances que détermine l’échéance qui ne peut pas être déplacée pour un an. C’est un prêt remboursé. Et comment ce prêt peut aller à la caisse d’avance. Je n’ai pas entendu dans ce procès que la ville n’a pas payé. La ville de Dakar est obligée de payer, sinon la ville est immolée. Et l’avance sur trésorerie n’est pas un acte gratuit. C’est comme un prêt bancaire.

L’Etat est obligé de faire des avances de trésorerie, mais il ne le fait pas de gaieté de cœur. L’autre argument développé par l’Aje est les ristournes. Les ristournes constituent les fonds qui alimentent la caisse d’avance. C’est l’Etat qui par le biais de ses agents collecte les impôts. Tout ce que l’Aje a dit, c’est des manœuvres. L’Aje devait être ici devant la barre et non à la place de la partie civile. Il devait rendre des comptes. Pour ne pas donner un signalement dans ce procès qu’ils disent que c’est un procès politique. L’Etat doit s’écarter. L’Ige doit aller partout. D’ailleurs l’Ige est allé partout, mais il y a quelqu’un qui est assis sur ses rapports.

De ce fait l’argument posé ici pose problème. L’Etat a dit qu’il a payé et la collectivité locale dit qu’elle a payé. Donc qui a payé. Et comme on dit au droit ‘’ Qui paye mal, paye deux fois ». La mairie qui était à l’agonie a déboursé 27 milliards pour payer à la Senelec. Nous pouvons en déduire que c’est ce qui a permis à la Senelec de redorer le Blason. Parce que l’Etat a payé indûment 27 milliards. La facture de la Senelec n’a jamais figuré de la caisse d’avance. Notre constitution de partie civile se fonde sur quelque chose d’important. La ville n’a pas besoin des fonds de dotation de l’Etat. Parce qu’elle a ses 58 milliards. L’Etat fonctionne avec ses agents.

« On veut faire du Tong-tong dans ce dossier »

Le délit d’association de malfaiteurs qui est mis dans ce dossier par le parquet. M. le juge, il faut faire très attention avec ces délits. Je suis irrité de cette incrimination qui figure dans les dossiers. On veut faire du Tong-tong dans ce dossier. Les prévenus ne peuvent être débattus dans ce procès et non ce qui a été décliné. Le compte de la municipalité relevé dans ce dossier n’a jamais fait l’objet de détournement. Mamadou Diop est venu ici et il a dit : “j’ai fait la même chose”. Il n’y a rien d’obscurité dans ce dossier”.