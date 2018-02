Me Ousseynou Fall : “… M. le juge si tel est le cas toute la procédure est nulle”

Me Ousseynou Fall : “… M. le juge si tel est le cas...

Ferloo.com-« Le dossier a été remis à plusieurs magistrats dont l’un est assis devant le tribunal”, cette révélation du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye au dernier moment du procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar a fait tilt chez les avocats de la défense qui estiment “une violation de la loi qui rend nulle toute la procédure”. ” Alors que c’est le cas ici. M. le juge si tel est le cas toute la procédure est nulle”, a déclaré Me Ousseynou Fall.

Et le Procureur de démentir “pour dire qu’il a enregistré toute sa réplique et qu’il n’a jamais prononcé une telle phrase”.

Face à cette imbroglio, le juge Lamotte entre dans le débat et sermonne Me Ousseynou Fall de leur faire confiance et qu’il va régler le problème.

Me Leity NDIAYE avocat de la défense : « J’ai l’intime conviction qu’il y’a pas infraction et que prendrez votre décision selon votre intime conviction, ce ne sera pas la conviction de Massamba ni de Mademba. Dans ce procès il y’a des infractions impossibles car on ne peut pas détourner des fonds politiques. C’est comme vouloir tuer un mort”.

Me Leity NDIAYE avocat de la défense : « Je souhaite que l’injustice faite à Madame Fatou TRAORE s’arrête avant le 08 mars, car elle n’a jamais rencontré le maire et vous lui accusez d’avoir fait une association de malfaiteurs avec le lui”.