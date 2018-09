Me Ousmane Sèye : «La décision de Macky est parfaitement légale»

Pour Me Ousmane Sèye, avocat de l’État et membre de la mouvance présidentielle, la révocation du maire de Dakar et une décision légale et probablement opportune. Il détaille : «La décision prise par le Président est parfaitement légale, même si elle est basée sur l’arrêt de la Cour d’appel. Parce que le pourvoi en cassation, s’il est introduit par Khalifa Sall, ne suspend pas les effets administratifs de la décision. Le pourvoi ne suspend pas que l’effet pénal, c’est-à-dire la peine.» L’avocat de poursuivre sur sa lancée : «Cela veut dire que l’État peut parfaitement amener Khalifa Sall à payer le milliard 830 million de francs Cfa, malgré le fait qu’il y a un pourvoi en cassation. De la même manière l’État peut en tirer les conséquences administratives pour le révoquer.» Quid de l’opportunité de la mesure ? «Sur ce plan, pose Me Sèye, il faut considérer que le président de la République a des informations qui nous sont inconnues. Il a estimé que le fait que Khalifa Sall ne soit pas en liberté porte atteinte au bon fonctionnement de la Ville de Dakar.» Source:seneweb