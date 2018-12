Me Mame Adama Guèye sur le dossier des traque des biens supposés mal acquis : “On a été trompé …”

Ferloo.com- Le code des télécommunications numériques, la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections (POSE), le soutien d’Abdoulaye Baldé à Macky Sall, le dossier de Karim Wade, de Khalifa Sall, la réforme de la justice… Ce sont entre autres sujets abordés par le leader de Sénégal Bou Bess et initiateur de POSE sur les ondes de la RFM.

“Qu’est-ce que Sidy Lamine Niass nous aurais dit », s’est-il interrogé d’emblée avant de rendre hommage à Sidy Lamine Niasse rappelé à Dieu mardi dernier à l’Hôpital Principal de Dakar. Et dans la foulée, il estime que “Code des télécommunications numériques voté récemment par l’Assemblée nationale est liberticide. Le problème est beaucoup plus profond”. Et de s’interroger : “Pourquoi le pouvoir s’intéresse aux réseaux sociaux à la veille de l’élection présidentielle de 2019. La manière est suspecte”,

Selon Me Mame Adama Guèye, il fallait impliquer tout le monde pour trouver un consensus autour de la question. C’est ainsi qu’il est d’avis que les réseaux doivent être utilisés pour organiser le combat pour la transparence des élections. “Il ne suffit pas de faire un petit tweet pour dire que j’ai régler la question”, alerte-t-il.

S’agissant du rôle de la Justice dans le dossier de la traque des biens supposés mal acquis, Me Mame Adama Guèye a déclaré : “J’ai toujours défendu la Cour de répression d’enrichissement illicite (Crei) et j’ai toujours demandé le procès de tous ceux qui ont été cités pour enrichissement illicite, pour détournement de fonds publics, pour corruption… Je l’assume. On a été trompé parce que le président de la République a instrumentalisé la Crei pour un règlement de compte politique. Au début, il y avait 25 personnes qui ont été citées. On avait tous dit bravo ! Mais c’est une seule personne qui a été poursuivie. Ce n’est pas normal”. De même, fustige-t-il, “le dossier de Khalifa Sall est hallucinant”.

Concernant la présidentielle de février prochain et par rapport au renoncement de sa candidature, Me Mame Adama Guèye pense qu’il est “incohérent de parler de problème du parrainage à un mois du début de cette opération”. Il explique : “La première personne à qui j’ai parlé de mon projet de sécurisation des élections, c’est le Prof El hadji Issa Sall de Parti pour l’Unité et du Rassemblement (PUR), puis à Babacar Gaye du Pds et une autre personne du Pds. Cela avant même le début des opérations de parrainage”.

Sur le cas d’Abdoulaye Baldé, Me Mame Adama Guèye fait savoir : “J’ai rencontré Abdoulaye Baldé pour lui parler de mon projet de la Plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections (POSE). Il s’est souscrit à notre projet. Après il a pris ses responsabilités pour aller soutenir le président Macky. C’est son choix. Laissons-le au tribunal de l’opinion !”

A propos de la réforme de la justice. Le leader de Sénégal Bou Bess est convaincu que le “pays (Sénégal) est dans une situation de dysfonctionnement structurel. Nous croyons que nous avons une démocratie alors que nous avons qu’une petite portion. Nous croyons que nous avons des institutions fortes alors que nous n’en avons pas. Nous croyons que nous avons une République alors que nous n’en disposons pas. Cela du seul fait que Macky ne croit pas à la démocratie, la démocratie n’est pas dans son ADN. C’est pourquoi que le référendum est une aberration. Je ne vais pas faire de comparaison entre Macky Sall et ses prédécesseurs. Je dirai tout simplement que Macky Sall est arrivé à la croisée de chemin. On s’est félicité de son accession à la magistrature suprême mais il n’a rien changé. La transparence n’existe pas dans la gestion des affaires publiques, la corruption est endémique, le népotisme existe encore, c’est le parti avant la patrie… On croyait que Sidy Lamine Niass était un opposant au pouvoir, il subissait un harcèlement fiscal, lésé sur le plan commercial. Du point de vue de la gouvernance on n’a aucune amélioration. Les espoirs ont étés déçus”.