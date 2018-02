Me Mame Adama Guèye : « Priver les Sénégalais de leur carte d’identité est violation grave”

Me Mame Adama Guèye : « Priver les Sénégalais de leur carte d’identité est...

Ferloo.com-Le chef de fil de « Senegal Bou Bess” et candidat à la prochaine élection présidentielle, Me Mame Adama Guèye s’est prononcé sur divers sujets à RFM matin.

«Notre pays a connu deux alternances mais ces changements politiques consécutifs aux contestations n’ont malheureusement pas fait bouger les lignes et maintiennent un statu quo qui ne profite qu’aux professionnels de la politique. Ça suffit ! Maintenant nous voulons une alternative crédible pour redonner espoir aux jeunes”, explique-t-il les raisons de sa candidature à la présidentielle de 2019.

“D’autant plus que, ajoute Me Mame Adama Guèye, de 2007 à nos jours, il y a une nouvelle conscience citoyenne qui s’est développée dans notre pays. (…) Et il faut se rendre à l’évidence, la politique est le seul moyen de changer le cours des choses. Puisque la politique est incontournable pour provoquer les ruptures nécessaires, il faut se résoudre avec détermination à changer la pratique politique”.

Dans ce registre le leader de Senegal Bou Bess dénonce la violation grave et continue des droits des citoyens sénégalais, relative à la confection des cartes d’identité biométriques. “Priver les Sénégalais de leur carte d’identité est une violation très grave de leurs droits. Les Sénégalais n’accepteront plus cette violation grave de leurs droits”, avertit-il avant d’appeler les Sénégalais à la mobilisation pour exiger de l’Etat leur carte d’identité nationale.

Sur l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Me Mame Adama guèye n’a pas voulu se prononcer puisque, dit-il, “c’est une affaire pendante devant la justice. Dès que le procès est ouvert on n’a plus le droit de faire des commentaires”

“Toutefois, se contente-t-il, de faire remarquer, le fait de ne pas reconnaitre à Khalifa Sall son immunité parlementaire est un scandale dès le départ”. Et Me Adama Guèye de prôner la réorganisation des fonds politiques.