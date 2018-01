Me Malick Sall : « Matam a réglé le problème de la mésentente pour réélire Macky Sall »

Une vérité s’impose dans le Fouta. La présidentielle de 2019 sera une simple formalité pour le président Macky Sall. L’apériste Me Malick Sall et les Matamois lui ont promis un score de 85% lors de la présidentielle prochaine. Une série d’inaugurations a rythmé son régime avec une volonté d’aller vite et loin. Des actes majeurs ont été posés. De hauts faits ont été réalisés dans le Fouta plus précisément à Matam. En vue des échéances futures, l’avocat Me Malick Sall et par ailleurs responsable politique APR à Matam a organisé, ce week-end, un grand rassemblement politique pour ‘’assurer’’ la réélection de son leader en 2019.

Et le président Sall peut dormir tranquille, et pour cause. Me Malick Sall, a soutenu qu’avec toutes les réalisations de Macky Sall, les populations du Fouta vont le réélire à 85%‘’Jamais le Sénégal n’a eu à sa tête une personnalité aussi consciente de ses responsabilités, avec une volonté clairement définie de créer une dynamique unitaire pour prendre la voie irréversible de l’émergence’’, a-t-il dit lors de ce meeting politique. Quid des exploits économiques réalisés par Macky Sall. « Après les L

égislatives, j’ai solennellement pris l’engagement de faire le double de ce que j’avais fait. Je multiplierai mes efforts et mes déplacements. Aujourd’hui, à Matam nous avons réussi à créer cette symbiose entre nous. Le problème de Matam, c’était la mésentente. Ce problème étant résolu, je peux maintenant vous assurer que le Président Macky Sall obtiendra au minimum 85% de voix à l’élection présidentielle de 2019 », a soutenu Me Malick Sall. Et à son avis, ‘’en 2019, les populations ne peuvent pas faire moins que ce qu’elles avaient fait en 2012 parce qu’elles ont vécu, dans leur chair, la réalité de leur fraternité avec le Président Macky Sall. Mieux Matam a bien fait de porter son choix sur lui…’

Source : Dakaractu.com