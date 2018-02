Me El-Mamadou Ndiaye : ” l’objectif, dans ce procès, c’est d’éliminer un adversaire politique”

Ferloo.com-Le procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar se poursuit. Depuis lundi dernier, les avocats de la défense continuent de soutenir la thèse d’un règlement de compte politique, plus que tout autre. Ce mardi encore, Me El Mamadou Ndiaye a, dans sa plaidoirie, estimé que “l’objectif, dans ce procès, c’est d’éliminer un adversaire politique”.

C’est Me El Mamadou Ndiaye qui ouvre la brèche en soutenant que “l’objectif, dans ce procès, c’est d’éliminer un adversaire politique. Et n’oubliez pas, Monsieur le président (le juge), après le président Macky Sall, il y aura un autre président”.

Suffisant pour Me Moustapha Ndoye qui prend la balle au rebond pour faire remarquer que “dans ce dossier, on a agi pour le compte du président de la République. C’est un procès entre le président de la République et le maire de la capitale”.

Et Me Moustapha Ndoye d’indiquer convaincu : “Aucune charge ne peut-être retenue contre les prévenus. Aucun élément du dossier ne nous permet de retenir une quelconque condamnation. Les choses sont très claires et il n’y a qu’on puisse retenir contre Khalifa Sall”.

Selon la robe noire de la défense, la personnalité morale et l’autonomie financière sont importantes dans cette affaire. “Quand on a un certain pouvoir, il faut un minimum de pitié”, conseille-t-il, avant de prévenir : “Si l’Etat veut nous faire la fête, on ne peut pas lui échapper. Car tous les chemins mènent à Rome”.

A sa suite Me Amadou Aly Kane de la défense a convoqué un verset du Coran qui parle des juges: “il y a trois types de juges. Celui qui connait le droit et qui dit le droit. Celui qui connait le droit mais qui ne dit pas le droit. Et celui qui ne connait pas le droit et qui ne dit pas le droit. Un seul ira au paradis et c’est celui qui connait le droit et qui dit le droit”, avant de lancer au juge: “Monsieur le président, allez au paradis”