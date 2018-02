Me Djibril War: “. J’ai entrepris faire poursuivre Ousmane Sonko en justice …”

Ferloo.com- Des poursuites judiciaires planent sur la tête de l’honorable député Ousmane Sonko. Du moins si l’on croit Me Djibril War, président de la Commission des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur à l’Assemblée nationale qui a fait l’annonce dans un entretien accordé au quotidien le Témoin. ” Il encourt par ces propos et actes des poursuites des sanctions pénales pouvant conduire à la radiation. J’ai entrepris de le faire poursuivre en justice pour ses propos diffamatoires et injurieux”, a-t-il annoncé.

Les raisons de sa frustration : les sorties du leader de PASTEF jugées offensantes contre les institutions de la République et les hommes qui les incarnent. “Pour le cas de M. le député Ousmane Sonko, il faut bien recadre les choses. Auparavant, il avait été radié de la fonction publique pour violation de son obligation de réserve. Etant député, il récidive. Dans ses diatribes, il n’épargne ni l’Etat, ni l’Assemblée nationale, encore moins le président Macky Sall qui est une institution. Avant d’être député, il avait soutenu que les députés ne payaient pas d’impôt, qu’ils étaient des parasites et que leur rémunération était illicite. Tout dernièrement, il avait dit que les députés devaient toucher dix millions à titre de libéralités. Interpelé, il dit avoir eu cette information dans l’exercice de ses fonctions. Il encourt par ces propos et actes des poursuites des sanctions pénales pouvant conduire à la radiation. J’ai entrepris de le faire poursuivre en justice pour ses propos diffamatoires et injurieux”

Quid de son immunité parlementaire, Me Dijibril War veut se fonder sur le fondement des articles 248 et autres pour obtenir la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko.

“L’immunité parlementaire du député n’est pas absolue. Sur le fondement des articles 248 et autres, il peut être poursuivi directement en cas de flagrant délit avec autorisation de l’Assemblée, par levée de son l’immunité parlementaire en cas de procédure correctionnelle. Le député Sonko n’a eu de cesse, lui et d’autres collègues de tenir des propos et actes diffamatoires, d’injures à d’honorables députés en toute impunité. Sait-il qu’il tombe sous le coup de la loi ? Par conséquent, selon l’article 61 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, tout député ayant été condamné définitivement sera radié. Et je vais le poursuivre dans ce sens”.