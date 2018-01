Me Bocar Moussa Thiam : « Un ministre doit se garder de dire certaines choses »

Me Bocar Moussa Thiam : « Un ministre doit se garder de dire certaines...

Ferloo.com-Interrogé sur les chiffres avancés par le gouvernement représentant l’argent recouvré dans le cadre de la traque aux biens mal acquis, le ministre de la Jeunesse ne s’est pas contenté d’appuyer la position du régime. Il a, en plus, demandé la traque des responsables socialistes comme Ousmane Tanor Dieng.

La réaction du porte-parole adjoint du Parti socialiste et maire de Ourossougui Me Moussa Bocar Thiam ne s’est pas fait entendre. Ce matin, sur les ondes de la Rfm, il déclare : « Il y a des choses qu’un ministre, de surcroit, membre de Bennoo Bokk Yaakaar doit se garder de dire et qui peuvent gêner le président de la République.

« Aussi, ajoute-t-il, ce débat n’a pas lieu d’être puisque les auditeurs et autres contrôleurs de Me Wade ont tout fouiné sur la gestion de Ousmane Tanor Dieng mais ils n’ont rien trouvé. Ousmane Tanor Dieng est resté pendant plus de 12 ans sans être inquiété puisqu’il n’a rien à se reprocher sinon le régime de Wade n’allait pas le laisser. L’affaire des licences de pêche n’est pas un détournement « .