Me Assane Dioma Ndiaye : « Nous manquons de sérénité…”

Ferloo.com-Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme (LSDH) Me Assane Dioma Ndiaye n’est pas content de l’arrestation des membres du Collectif « France dégage », de celui de « Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité” car, estime-t-il, « cette arrestation donne une mauvaise image de notre démocratie et montre que nous manquons de sérénité».

Selon Me Assane Dioma Ndiaye, on voit des manifestations de contre sommet partout dans les grandes démocraties à chaque fois qu’il ya ces genres de rencontre à travers le monde. Les démocraties peuvent les gérer.

« Il suffit de les sommer ou de les disperser tour simplement et non de les arrêter. Cette arrestation donne une mauvaise image de notre démocratie », s’offusque-t-il amer avant d’ajouter et après avoir exigé leur libération que “cela montre que nous manquons de sérénité surtout que la constitution donne droit à ces jeunes de manifester pour montrer leur désaccord sur des questions d’intérêt national”.