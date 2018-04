Me Aïssata Tall Sall : “Loi sur le parrainage, Macky Sall nous trouvera sur son chemin”

Les opposants au projet de loi sur le parrainage n’ont nullement l’intention de laisser au président Macky Sall un grand boulevard pour qu’il fasse ce qu’il veut. Non ! Ils comptent faire barrage à ce projet. C’est dans cette démarche que s’inscrit, la socialiste Me Aissata Tall Sall dissidente de Benno Bokk Yaakaar. Invité des « Affaires de la cité » sur la Tfm, l’ancienne ministre s’est employée à démonter les arguments du pouvoir relatifs à ce projet.

«Les recours sont prévus sur le plan de la loi et on les engagera ; mais seulement si l’Assemblée nationale vote cette loi». Se dirigerait-on inexorablement vers un « 23 juin » bis ? Pour l’ancienne porte parole du PS, cette option est dans les mains du peuple souverain.

«Je ne sais pas quel est l’état d’esprit des Sénégalais. J’entends encore des juristes nous dire que les politiciens sont en train de tout confondre entre les conditions de la candidature et les conditions de l’élection. Mais ils ont tout faux, le parrainage fait partie des conditions de l’élection. Or les conditions de l’élection du président de la République ne peuvent être changées que par une révision constitutionnelle. Et ça, on le dira, et on combattra le parrainage, parce qu’il est inacceptable», a soutenu Me Aïssata Tall Sall cité par lessentiel.sn.