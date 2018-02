Me Abdou Dialy Kane : ” Khalifa SALL est un homme qui ne...

Ferloo.com- Les avocats de la défense se sont succédé sur le prétoire pour démonter la réquisition du procureur de la République et blanchir leurs clients. Dans ces lignes nous vous proposons des extraits des plaidoiries de Mes Abdou Dialy Kane, Koné, Bamba Cissé, avocat de Mbaye Touré

Me Abdou Dialy Kane : ” Khalifa SALL est un homme qui ne se défend pas il ne dit que la vérité …”

“Quand l’urgence est permanente ce n’est plus une urgence, les percepteurs vous ont dit que les sommes en cause appartiennent à la mairie.

Cette dépense est retracée dans le compte administratif approuvé par le préfet il est retracé dans le compte de gestion du percepteur.

On n’a imprimé à son dossier une trajectoire procédurale dont le but ultime était de blanchir les deux percepteurs je savais depuis le début que le parquet allait demander le relax des deux percepteurs. Dans cette affaire les comptables publics ont plus de responsabilité que l’ordonnateur.

Le conseil municipal autorise l’utilisation des fonds le décret de 2012 est bien applicable aux collectivités locales. Le conseil municipal a affecté les fonds au cabinet du maire. Les sommes sont des dépenses autorisées. Comment donc on peut parler de détournement de deniers publics.

Le doyen des juges a utilisé les mêmes éléments pour qualifier chacun des six délits

Khalifa SALL est un homme qui ne se défend pas il ne dit que la vérité, la seule fois qu’il s’est importé dans ce procès s’est quand il a entendu des mensonges.

Khalifa Ababacar SALL est caractérisé d’honnêteté, de probité et d’humilité sans faille, mais la reconnaissance n’est pas une vertu en politique.

Comme l’a dit Sembene Ousmane « l’honnêteté est un délit dans ce pays. » L’éthique judiciaire a été bafoué dans ce dossier l’ordonnance de renvoi est identique mot à mot au réquisitoire définitif du ministère public.

Me Konaté avocat de Khalifa SALL : “Me le président la justice ne doit pas être le bras que qui que ce soit”

“Il y’a quelques curiosités dans ce dossier la première c’est l’audite de l’IGE, cet IGE est sous l’autorité directe du président de la république.

Le principe de la libre administration des collectivités locales a été consacrée depuis longtemps au Sénégal ce principe a été violé.

Peut-on imaginer l’IGE aller visiter les caisses de l’assemblée nationale, ou c’elle des chambres de la justice.

L’article 67 de la constitution fixe les principes de la libre administration des collectivités locales, renforcé par l’article premier alinéa 2 du CGCL.

L’audit de l’IGE est une faute au droit, une faute au droit.

Me le président la justice ne doit pas être le bras que qui que ce soit, j’ai été Me le procureur ministre de la justice du Mali, je sais jusqu’où est prêt à aller un état.

Me le président il n’y a pas eu de perte, il n’y a pas eu de manquant ca personne ne peut le nier. On vous demande de violer la loi, de poursuivre, de condamner et c’est l’état qui n’a pas un rond dans cette affaire qui vient le dire.

Me le président le délit de détournement de deniers publics n’a pas sa place ici, ni lui ni ses co-prévenus n’ont eu leur patrimoine gonfler.

Me Khalifa SALL a mis à disposition son patrimoine et a demandé à ceux qui l’accusent d’aller avec lui à l’OFNAC.

Me Bamba CISSE avocat de MBAYE TOURE : ” M. le président si on écarte l’aspect politique dans ce dossier …”

“Le délit de blanchiment est la chose la plus cocasse dans ce procès. Khalifa Ababacar SALL a fait sa déclaration de patrimoine personne ici n’est convaincu par ce délit de blanchiment.

Il n’y a pas lieu de poursuivre les débats au vu de la nullité du procès-verbal d’enquête de police visé par le réquisitoire introductif

Mbaye TOURE et Yaya BODIAN ont apposés leur signature pas pour détourner de deniers publics mais pour faire une commodité comptable de décaissement de fonds politiques.

Me le président si on écarte l’aspect politique dans ce dossier, il n’y a pas matière à condamner qui que ce soit dans ce dossier.

Les percepteurs ont affirmé que personne ne les a trompés donc il ne peut y avoir d’escroquerie. Une infraction ne peut exister sans mauvaise foi.

Les comptables publics savaient que c’était des fonds politiques. L’article 414 du CDP nous dit que le procès pénal est le procès de la preuve par intime conviction. On ne peut pas dans un dossier viser les délits d’escroquerie et détournement de deniers publics…”