MDI Technologies tient promesse, les 2 containers sont arrivés au Fouta

L’entreprise de services et de prestations dans l’industrie, MDI Technologies a tenu promesse. L’entreprise qui a annoncé deux containers destinés aux populations de Matam, des villages de la commune de Ogo et les deux hôpitaux (Ourossogui et Matam) a convoyé le matériel au Fouta, dans la localité de Thiancone Hiraye, a appris laviesenegalaise.com qui a visité la page facebook de MDI Sénégal. “Les 2 containers viennent d’arriver au village de Thiancone Hiraye”, annonce MDI. Qui précise que la distribution dans les villages voisins et dans les hôpitaux de Ourossogui et Matam aura lieu comme prévu courant mois de septembre.

On nous signale que les deux containers sont arrivés jusqu’à Ourossogui avant de retourner à Thiancone où ils seront sécurisés en attendant le jour de livraison en septembre. MDI Technologies qui est dans l’attente de bénéficier de l’espace pour démarrer ses projets à Matam est déjà présente dans la capitale au cœur du pôle industriel de Diamniadio. Récemment, on a appris que cette entreprise dirigée par un fils de Matam, originaire du village de Thiancone Hiraye, en la personne de Mamadou Diop s’est vu attribuée un gros contrat pour gérer toute la maintenance des équipements aéroportuaires de l’aéroport international de Dakar (AIBD).

Parallèlement, le Président Directeur Général, Mamadou Diop a décidé de s’investir dans l’humanitaire pour apporter son soutien aux populations qui en ont plus que besoin. Dans les deux containers qui seront livrés prochainement, il y a du matériel et de l’équipement médical, des outils informatiques destinés aux écoles de la commune de Ogo, entre autres…

MDI sur sa page facebook a adressé des remerciements qui vont à l’endroit du Ministre de la santé et de l’action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, le Ministre des finances et du budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, Docteur Mor Diaw, Directeur des établissements publics de santé, M. Thiedella Fall, Directeur des facilitations Douanières et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à faciliter leurs actions.