MCC: Dionne attendu à Washington lundi prochain

Le Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne, est attendu à Washington (USA) le lundi 10 décembre 2018. Ce, pour la cérémonie de signature du second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour le Sénégal.

Le Pm se rendra à Washington le 10 décembre prochain pour la signature officielle du Compact prévu le lendemain 11 décembre. C’est le président Sall qui devait se rendre aux Etats-Unis pour la signature du second Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour le Sénégal. A cause d’un calendrier surbooké, Macky Sall ne prendra pas part à la cérémonie, laissant le soin à son Premier ministre de le représenter. A noter que le gouvernement américain a approuvé le nouveau Compact pour l’énergie au profit du Sénégal. La décision a été prise au cours du Conseil d’administration du Millenium challenge corporation (MCC). Montant de l’enveloppe : 550 millions de dollars (293 milliards de francs Cfa). Objectif : accroître la fiabilité et l’accès à l’électricité, soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté. Le second Compact du Sénégal permettra de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté à travers des investissements qui feront de l’électricité un service accessible à tous et au moindre coût pour les ménages et les entreprises. Déclaré éligible à formuler un second Compact en décembre 2015, le Sénégal a mis en place l’Unité de Formulation et de Coordination du Second Programme MCA-Sénégal (UFC MCA-Sénégal). Laquelle a identifié, à travers une démarche scientifique et inclusive, les projets susceptibles d’adresser la contrainte majeure au développement et à la croissance portant sur « le coût élevé de l’énergie et le faible accès àl’électricité en milieux rural et périurbain ». Ainsi, le second Programme MCA-Sénégal, qui sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans (mi 2020-mi 2025), s’articule autour des trois projets suivants. Il s’agit de la modernisation et renforcement du réseau de transport de Senelec, de l’amélioration de l’accès à l’électricité en zones rurales et périurbaines et d’amélioration du cadre légal et renforcement de capacités des acteurs. De ce fait, le second MCA-Sénégal contribuera à l’atteinte des objectifs ambitieux de développement du sous-secteur de l’électricité énoncés dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).