Mbaye Ndiaye : “Nous ne pouvons pas bloquer le secteur informel au risque de créer des problèmes sociaux”

Le Colonel Mbaye Ndiaye, le Directeur des Opérations douanières a voulu aller plus loin avec Ferloo.com pour expliquer d’une manière générale la mission de la Douane, le pourquoi de la note de service relative aux valeurs de correction qui a provoqué l’ire des commerçants surtout ceux qui sont le secteur informel. D’ailleurs, il estime que la douane ne peut pas bloquer ledit secteur au risque de créer des problèmes sociaux…

En prenant cette décision de repousser l’application des valeurs correctives, qu’est-ce qui a, donc, poussé la Douane à reculer ?

Non ! Nous n’avons pas reculé. Je crois qu’il faut expliquer un peu la mission de la Douane qui consiste à collecter des recettes au profit du budget de l’Etat. Et cela nous pousse à taxer les marchandises qui entrent au Sénégal selon les lois et règlements. Ensuite, nous avons une mission économique qui nous pousse à protéger le tissu industriel et à accompagner les opérateurs économiques pour leur permettre de remplir leurs obligations fiscales de la meilleure des manières en respectant plus ou moins la légalité. De ce point de vue, nous avons constaté à un moment donné des évaluations forfaitaires qui ne reposaient pas sur la légalité parce qu’en matière d’évaluation on a comme première base l’accord de l’OMC sur l’évaluation en douane et le Sénégal est signataire de cet accord depuis 2001. Il ya également les dispositions du code des douanes, notamment, les dispositions de l’article 18 qui précise clairement que la valeur à déclarer est la valeur transactionnelle. C’est-à-dire le prix effectivement, effectué qui doit être attesté par une facture et par une attestation de vérification.

Mais comme vous le savez au Sénégal, la réalité, il y a un secteur informel qui ne respecte pas les dispositions du code des douanes, et qui ne respecte pas les dispositions en vigueur. Donc, par rapport à ce secteur, on a essayé de mettre en place des valeurs de correction et ces valeurs de corrections ne s’appliquent pas automatiquement. Elles s’appliquent que lorsque la personne ne déclara pas sur la base de son attestation de vérification ou en tout cas ne prouve pas une domiciliation des ses opérations bancaires, attestée par ce qu’on appelle une attestation d’importation. Sur le plan légal, si la personne respecte la procédure en vigueur, il n’y a pas de problème, les valeurs de correction s’effacent. Mais si elle ne remplit pas toutes les obligations que lui impose la réglementation douanière, on est obligé de taxer conformément à ces valeurs de corrections.

Que veulent maintenant les commerçants ?

Maintenant certains opérateurs du secteur informel, compte tenu, en tout cas de la faiblesse de leur pouvoir financier ont jugé que ces valeurs de correction étaient relativement élevées qu’il fallait donc discuter pour trouver un équilibre parce qu’il faut remplir nos obligations fiscales, il faut également protéger notre industrie et accompagner ces opérateurs pour leur permettre de devenir de grands industriels. C’est ce que nous avons essayé de faire en disant que nous allons différer un peu l’application de ces valeurs de correction mais en faisant prévaloir la clause transitoire. Cela existe en droit. Si vous voulez mettre en œuvre des dispositions, vous avez la possibilité de différer, surtout pour des opérations entamées. Parce que, parfois l’opérateur avait déjà fait ses calculs. Il fallait donc, prendre cela en compte.

Le Directeur général des Douanes a été sensible à la question ; il est un acteur de développement, il comprend aussi les difficultés de certains opérateurs économiques ; d’autant plus que nous sommes à quelques jours de la grande de Tabaski. Nous ne pouvons pas bloquer le secteur informel au risque de créer des problèmes sociaux qui seront assez terribles pour ce secteur de l’économie et certains partenaires à avec nous avons l’habitude de travailler.

Maintenant on va différer un peu et on va mettre en place une commission qui regroupera l’administration des douanes mais aussi des opérateurs économiques, des commissaires agréés en douane, des commerçants qui va réfléchir pour trouver une équilibre parce que l’essentiel pour nous ce n’est pas de tuer le commerce. On n’est en opposition avec les commerçants parce qu’en réalité, la douane pour remplir sa mission fiscale se fonde sur les opérations d’exportation et d’importation dont les animateurs sont les opérateurs économiques. De ce point de vue nous sommes des partenaires. On se doit de les accompagner et on le fera dans le respect des lois et règlements.

L’autre aspect qui me semble important à signaler, une commission de veille composée des agents du ministère de Commerce, des industriels et des commerçants qui va essayer de voir comment trouver un mode de régulation pour permettre d’équilibrer les importations et les exportations. C’est en tout cas le contenu de nos discussions tout en saluant la grande collaboration, l’état d’esprit et la participation de tous les acteurs. Je salue les commissaires en douane qui ont joué un rôle d’intermédiaires. Les commerçants ne sont pas en reste. Le ministre des Finances a été sensible à la question et il nous a instruits de trouver des solutions pour accompagner conformément à la volonté du chef de l’Etat à accompagner ces acteurs de développement. Le Directeur général des douanes a fait preuve de pédagogie en étant ouvert pour trouver une solution rapide en vue faire avancer le Sénégal.

Que répondez-vous à certains commerçants qui vous taxent d’appliquer cette mesure pour combler le gap au niveau des recettes ?

En réalité, nous sommes assez équilibrés. Nous savons que nous sommes astreints à des obligations de recettes à assez élevées. Quand même, je crois que la douane travaille de manière intelligente. Les recettes ce ne sont pas le secteur informel. Depuis quelques jours il ya un mouvement d’humeur de certains acteurs du secteur informel mais malgré cela on continue à avoir chaque jour notre moyenne qui est de deux milliards cinq cent. Nous savons que la contribution fiscales des acteurs du secteur informel est assez limitée mais ce sont des acteurs qu’il faut accompagner pour leur permettre de grandir de leur orienter, peut être demain, vers le secteur formel…