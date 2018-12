Mbaye Dionne désigné nouvel Administrateur provisoire du Crédit Mutuel Du Sénégal (Cms)

Le doute n’est plus permis ! L’Etat veut mettre, définitivement, un terme aux clivages en cours, depuis deux ans, au sein du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS). Pour cause, selon SourceA, c’est un homme du sérail qui présente des états de services irréprochables dans le milieu bancaire, qui a été choisi comme Administrateur provisoire pour présider aux destinées du CMS. Son nom : Mbaye Dionne, maire de Ngoundiane, qui capitalise une expérience de presque deux décennies dans le secteur bancaire, dont exclusivement dans deux grands Groupes internationaux (la SGBS et le Crédit Libanais).

Outre le lisse Cv du successeur d’Alioune Ndiaye, la nomination de Mbaye Dionne procède d’une volonté de l’Etat de satisfaire une demande des autorités monétaires de l’Union qui surveillent de près la situation du CMS et de la BIMAO, Banque commerciale du même Groupe.

Nos confrères font ainsi savoir que le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a fait déjouer les Délégués, qui lui prêtaient l’intention de vouloir bombarder à la tête de l’Institution financière un certain Baye Djigueul Diagne, un ancien de la boîte, mais qui l’avait quittée pour un poste à la Délégation à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der). (Actusen)