Mary Teuw Niang : «je suis inquiet ! L’esprit critique aussi semble de plus en plus s’éloigner de nos terres»

Mary Teuw Niang : «je suis inquiet ! L’esprit critique aussi semble de plus...

De plus en plus spontanément nos compatriotes instruits émettent des opinions sur toute chose politique, économique, sociale, scientifique, technique, culturelle sans s’informer, sans se documenter ! », Suscite une profonde inquiétude de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Mary Teuw Niang dans un post sur sa page Facebook.

Il ajoute : «L’esprit critique aussi semble de plus en plus s’éloigner de nos terres. Toutes sortes de tabous sont installés dans les esprits, des murs infranchissables construits, l’esprit embastillé n’a plus la liberté de s’aventurer dans les méandres de la politique, de la société, des religions, des cultures, de la science, de la technique ! »

Cette inquiétude suscite des interrogations. « Est ce la formation qui est déficiente ? Est ce la paresse intellectuelle qui infeste les esprits à moins que ce ne soit l’argent qui bride le bon sens et asservit la volonté de comprendre innée chez chaque être humain ? Est ce tout simplement la peur d’aller à contre courant ? », Se demande-t-il avant de s’en convaincre que «dans tous les cas la dignité de l’esprit humain est bafouée ! »