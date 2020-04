Marché des vivres de la Force Covid-19: le ministère du Développement communautaire retrace le processus d’attribution et exhibe la vérité des prix (Documents)

Le ministère souligne que des tarifs ont été proposés par les fournisseurs ayant soumissionné suite à l’avis de commande ouverte en procédure d’urgence. La note du ministère précise ainsi que « le 03 avril 2020, le MDCEST a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les cinq produits d’autres pour un, deux, trois ou quatre produits ». Le document poursuit qu’« après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitative et qualificative requises ainsi que la meilleure offre financière, ont été retenus ».Ainsi, pour ce qui est du riz, puisque c’est qui revient le plus dans les interrogations des uns et des autres, la note informe qu’ « ont été retenues les quatre meilleures offres qui ont proposé un prix par tonne en-deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché ». Toujours selon le document officiel, « quatre fournisseurs ont cédé leur riz à deux soixante-quinze mille 275 francs CFA TTC la tonne ».

Le ministère précise que l’offre la plus basse a été retenue pour éviter tout soupçon de surfacturation, mais surtout pour préserver les ressources de l’État.

Ainsi donc, retenue parmi les fournisseurs, la société AVANTI à qui a été notifiée en premier son bon de commande, a démarré les livraisons depuis vendredi 10 avril, soulignant que « tout le riz qui est actuellement convoyé vers les régions, est livré par cette société ». Une réponse à ceux qui prétendent que AVANTI n’a pas les capacités pour satisfaire la commande.

Il est donc établi qu’aucun fournisseur n’a proposé un prix moins cher qu’AVANTI et AFRI AND CO, qui, par ailleurs, disposaient du stock requis, à Dakar.

Source : Leral.net