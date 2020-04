Mansour Faye : « Avec 8659 tonnes convoyées, on est à 9% de livraison. Vous allez remarquer que c’est très timide mais… »

Le ministre de Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye a fait face à la presse pour apporter des réponses sur l’acquisition et le transport des vivres dans le programme d’aide alimentaire.

Mansour Faye est revenu largement sur le transport des vitres en donnant dans les plus grands détails pour la transparence.

Le ministre Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale a expliqué que « à la date du 14 avril, 15 camions ont été convoyés à Thiès, ce qui fait 450 tonnes. Hier, 44 camions sont partis. Pour le moment, nous n’avons à notre disposition que 253 camions alors qu’on a besoin de 600 par jour. Chacun peut emmener ses camions et on les prendra. Pour le moment, 8659 tonnes ont été convoyés. Ce qui fait 9% du chargement total. Vous allez constater que c’est timide pour le moment mais nous sommes dans une bonne dynamique de tout convoyer dans les meilleurs délais ».