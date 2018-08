Manque d’infrastructures à Bakel: les populations étalent leur colère dans la rue

Ferloo.com- Sur invitation du Collectif de la Grande marche citoyenne (Gmc), les populations du département de Bakel ont étalé ce matin leur colère dans la rue pour dénoncer les difficultés dans lesquelles elles vivent.

“Tout va mal”, c’est le slogan des manifestants qui ont fait presque le tour de Bakel avant d’aller remettre leur mémorandum au préfet de la localité.

Les Bakelois exigent entre autres l’achèvement de la route nationale N°1 Tamba-Bakel, de celle Ourossogui- Bakel, la construction des pistes secondaires entre Tuabou et Manaël et entre Khounghany et Ballou et le désenclavement téléphonique et numérique.

La santé et l’éducation ne sont pas laissées en rade. Les populations de Bakel exigent le relèvement du centre de santé de Bakel en niveau 2 et le poste de santé de Diawara en centre de santé et la construction d’un poste de santé à Kéniéba

Sur le plan éducatif, elles exigent une correction au manque d’enseignants dans le département.

A la fin de la marche un mémorandum est remis au préfet de Bakel Mbacké Thiam qui a promis de faire remonter les informations contenues dans leur mémorandum aux autorités centrales. Déjà, il précise que le ministre des Infrastructures Abdoulaye Daouda Diallo était récemment dans la localité pour lancer les travaux de construction de la route Tamba-Bakel.