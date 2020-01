Manifestation de la plateforme Nio Lànk de ce vendredi : le CRD sur la ligne de départ

Le Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD) va manifester ce vendredi aux côtés de la plateforme Nio Lànk pour la défense du pouvoir d’achat des Sénégal mais pour la libération de Guy Marius Sagna et ses codétenus.

C’est la principale résolution de la conférence des leaders du CRD qui appelle ses militants et sympathisants ainsi que tous citoyens sénégalais épris de justice à rester mobilisés pour faire face « aux dérives d’un régime perdu par son incompétence et sa boulimie dans la gestion des ressources publiques». D’ores et déjà, cette plateforme de l’opposition engage ses partisans à participer massivement à la manifestation du vendredi 10 janvier 2020 à l’appel de la Plateforme « No Lank No Bagn » tout en souhaitant que celle -ci se déroule dans les meilleures conditions de succès, d’ordre et de discipline.

Ce, après avoir salué l’immense portée citoyenne de l’initiative de Nio Lànk, sa justesse et son importance dans la défense du pouvoir d’achat et des conditions de vie des sénégalaises et des sénégalais depuis très fortement éprouvés par une mauvaise gouvernance endémique. A ce propos, la Conférence des Leaders a félicité les porteurs de cette initiative, salué leur courage et leur détermination et surtout exprimé son adhésion totale à la cause. Cette structure de l’opposition a, en outre, réitéré son exigence ferme et sans condition pour la libération de Guy Marius Sagna et de ses codétenus arbitrairement privés de liberté par la seule volonté du Président Macky Sall, qui continue d’arrêter et de libérer, de protéger et de promouvoir qui il veut selon ses humeurs et sa propre volonté du moment.

Analysant la conjoncture internationale, la Conférence des Leaders du CRD a exprimé sa vive préoccupation devant l’exacerbation des tensions entre l’Iran et les États-Unis et déploré les pertes en vies humaines et en dégâts matériels hélas enregistrées, sans négliger évidemment les probables conséquences futures sur l’économie mondiale et sur la stabilité des relations internationales. A cet égard, la Conférence des Leaders appelle les parties impliquées dans cette crise à la raison et à l’apaisement. Elle les exhorte à privilégier la voie diplomatique et multilatérale conformément au droit international et aux principes généraux adoptés par la communauté internationale relatifs aux mécanismes de résolution des conflits et de maintien de la paix dans le monde.

Par ailleurs, Mamadou Lamine Diallo et ses camarades ont salué l’issue heureuse de l’élection présidentielle en Guinée Bissau, qui atteste de la maturité de ce peuple ami et frère, et témoigne en même temps des avancées démocratiques significatives qui s’opèrent dans ce pays voisin. Elle a félicité le vainqueur de cette élection, encouragé son adversaire et exhorté toutes les forces vives de Guinée Bissau à s’atteler dorénavant à la construction de leur beau pays.