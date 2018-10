Manger bio réduit bien le risque de cancer

Pour la première fois, une étude publiée dans la célèbre revue « JAMA » montre l’impact d’une alimentation allégée en pesticides sur le risque de cancer. Par LePoint.fr

La santé passe par l’assiette. Preuve en est avec cette nouvelle étude française publiée dans la revue médicale américaine JAMA et relayée par Le Monde. Ces travaux, parus lundi 22 octobre, sont les premiers à « pointer de tels risques dans la population en général s’agissant du cancer », indique le journal. Les conclusions des chercheurs français révèlent en effet une diminution de 25 % du risque de cancer chez les personnes qui consomment régulièrement des produits issus de l’agriculture biologique. Mieux encore, la baisse du risque est de 34 % pour les cancers du sein chez la femme ménopausée et de 76 % pour les lymphomes (un type de cancer du sang).

« Pour expliquer ces résultats, l’hypothèse de la présence de résidus de pesticides synthétiques bien plus fréquente et à des doses plus élevées dans les aliments issus de l’agriculture conventionnelle comparés aux aliments bio est la plus probable », précise Emmanuelle Kesse-Guyot, chercheuse à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et co-auteur de ces travaux.

« L’attitude de bon sens est de limiter son exposition aux pesticides »

Dans le détail, cette étude a utilisé les données de 70 000 personnes, suivies entre 2009 et 2016. Les volontaires ont été divisés en quatre groupes classés en fonction de leur consommation de produits issus de l’agriculture biologique. Pendant les sept années de suivi, 1 340 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués. Les chercheurs ont ensuite observé la répartition des maladies en fonction de la consommation de bio.

Les auteurs apportent tout de même une précision : une étude épidémiologique ne peut apporter la preuve définitive d’une causalité. D’autres travaux doivent donc être menés « pour préciser le lien de cause à effet », suggèrent-ils. Mais, en attendant, Emmanuel Ricard, délégué à la prévention à la Ligue contre le cancer, estime dans les colonnes du Monde que « l’attitude de bon sens est de limiter son exposition aux pesticides et aux autres substances de synthèse ».