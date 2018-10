Mame Adama Guèye rencontre Bougane, Sonko et Guirassy

Me Mame Adama Guèye rencontre, ce mercredi, des candidats à la candidature de la présidentielle de 2019, pour discuter des voies et moyens de sécuriser le processus électoral.

Le président du mouvement ’’Sénégal Bou Bess’’, Me Mame Adama Guèye, qui a renoncé à la présidentielle de 2019, va rencontrer ce mercredi Bougane Guèye Dany, Ousmane Sonko et Moustapha Guirassy, pour discuter avec eux de la sécurisation du processus électoral. Selon Me Guèye, «l’objet de ces rencontres est d’échanger sur les voies et moyens opérationnels de sécuriser le processus électoral. Mais aussi permettre aux Sénégalais de se choisir leur Président de la République dans le cadre d’un scrutin transparent qui garantit l’exercice libre du droit citoyen fondamental qu’est le vote. A rappeler que l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, qui indique flairer un « hold-up électoral en 2019», s’était engagé à aller à la rencontre des candidats de l’opposition afin d’empêcher le coup de force électoral qui se prépare, selon lui. « Je suis prêt pour cela à faire le sacrifice de ma candidature à la prochaine présidentielle. Si c’est le moyen de bénéficier de la confiance et de l’appui de toutes les parties prenantes dans cette démarche », avait-il déclaré. (Rewmi)