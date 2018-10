Mame Adama Gueye Invité Rfm Matin: “Macky Sall prépare un hold up électoral”

“Macky Sall est en train de préparer un hold up électoral. On ne peut pas le laisser faire. Il faut une mutualisation des forces pour lui barrer la route”, renseigne-t-il sur les ondes de la RFM. “La première phase de cet attentat rampant contre la démocratie sénégalaise était le référendum, la deuxième phase était les élections législatives, la troisième, le parrainage”, se convainc-t-il. Selon Me Mame Adama Guèye, il (Macky Sall) poursuit son projet d’attentat rampant avec la nomination de Babacar Diagne à la tête du CNRA pour museler la presse privée et le projet de loi sur le code de communication numérique visant le contrôle des réseaux sociaux…