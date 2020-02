Mamadou Niang, candidat aux municipales françaises

L’ancien champion de France avec l’Olympique de Marseille sera sur la liste de La République en marche dans les 15e et 16e arrondissements de Marseille

La République en Marche et l’OM, une histoire d’amour qui se confirme. L’ancien capitaine et champion de France 2010 avec l’ Olympique de Marseille, Mamadou Niang, est candidat aux élections municipales de Marseille pour LREM aux côtés d’Yvon Berland. Il se présentera dans les 15e et 16 arrondissements de Marseille, sur la liste de Saïd Ahamada. « Je me mets au service d’Yvon Berland et de la population Marseillaise avec l’envie de changer les choses dans cette ville qui a énormément de besoins. Je partage les mêmes idées qu’Yvon [Berland] et Saïd [Ahamada], et cette envie de faire bouger les choses dans le bon sens », confie-t-il à 20 Minutes.

Un joli « coup » de la part de LREM tant Mamadou Niang est un symbole de l’Olympique de Marseille, et plus largement de la ville. Mais Yvon Berland veut dépasser l’image de footballeur de « Mamad », comme il l’appelle, tout en ayant conscience de l’atout qu’il peut représenter. « C’est une grande figure et capitaine de l’OM, ça compte à Marseille. Mais ce qui est encore plus important c’est qu’on a quelqu’un qui, au-delà du football dans sa carrière, s’est impliqué comme citoyen dans le monde associatif avec un travail important dans certains arrondissements de la ville. Finalement, c’est tout autant le citoyen engagé qui apporte sa notoriété à la cité, que le footballeur qu’on veut mettre en évidence », considère-t-il.

« J’ai besoin de discuter avec toute la ville »

Fort de cet engagement, et de cette aura, Mamadou Niang va poursuivre la démarche qu’il a déjà engagée en tant que directeur sportif de l’Athletico de Marseille, un poste qu’il conserve parallèlement à cette nouvelle bataille. « Quand j’étais footballeur, et depuis que j’ai arrêté, je fais de la politique. Pour moi, c’est aider les gens, voir ce dont ils ont besoin et, à ma petite échelle, essayer d’aider les gens. C’est ce qu’on fait avec l’Athletico. On a pas mal de gamins qui sont issus des quartiers en difficulté, mais on les aide à sortir de ce contexte et à se donner un avenir. Je veux aller à leur rencontre, discuter avec eux, les inciter à s’inscrire sur les listes électorales, et à aller voter. S’ils ne votent pas, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas envie, c’est parce qu’ils ne sont au courant de rien. Mais je ne vais pas rester sur mon secteur, j’ai besoin de discuter avec toute la ville », avance l’ancien attaquant.

Saïd Ahamada, tête de liste sur le secteur et député des quartiers Nord, est persuadé que ces qualités permettront de ramener des citoyens vers la politique et de battre le Rassemblement national, déjà à la tête des 13e et 14e arrondissements. « Ça peut être un symbole fort pour toutes celles et ceux qui sont dans ces territoires et qui ont envie que la ville change. Qu’ils se disent “OK, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux m’engager. Mamad s’est engagé, Saïd s’est engagé, Yvon s’engage, pourquoi pas moi ?” C’est ce qu’on a envie de réveiller dans cette ville, parce qu’on n’arrivera pas à la changer seuls », souhaite-t-il.

Un dîner avec Emmanuel Macron

L’engagement de Mamadou Niang est né lors d’un dîner avec Emmanuel Macron, grand fan de l’OM et très attentif à la situation marseillaise. « Au cours d’un dîner, il m’avait donné la parole, il m’avait laissé rester moi-même, dire les choses avec mes mots. On a pu discuter des problèmes qu’il y avait à Marseille et c’est ce qui m’avait plu. Par la suite, on s’est rencontrés avec Yvon, on a beaucoup discuté et il s’est avéré qu’on partageait les mêmes idées », relate-t-il.

Comme le grand sportif, et le grand gagnant qu’il est, il sait quelles compétences mobiliser. « Je viens avec toute mon énergie pour le futur pour cette campagne. Je suis quelqu’un qui croit en moi, je vais donner mon maximum pour aller vers les gens, et leur faire prendre conscience qu’il est important d’aller voter pour faire évoluer les choses. Marseille a besoin de changement, on le sait tous, mais personne ne fait quoi que ce soit. Aujourd’hui, Yvon est là pour faire changer les choses, mais je suis là pour le faire aussi. Saïd y travaille depuis des années. A nous trois on va déjouer les pronostics. On est là pour gagner. » « Il ne fera pas de la figuration », prévient Saïd Ahamada. 20 Minutes