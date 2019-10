Mamadou Lamine Diallo veut réunir 3 millions de signatures pour barrer la route…

Selon le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, «la règle impérative des deux mandats maximum est indispensable à la gouvernance démocratique des ressources minérales ». D’où son initiative de réunir trois millions de signatures pour amender le protocole additionnel de la CEDEAO afin d’y inclure la règle impérative des deux mandats maximum.

«Il se dit que l’Afrique est riche de ses ressources naturelles. De plus, c’est un continent sous exploré. Il est l’enjeu de ce 21ème siècle. Là où elle est faible, c’est dans le domaine du capital social, c’est-à-dire, les règles sociales et les institutions mises en place pour les faire respecter. C’est le cas de la question du troisième mandat présidentiel. Derrière le troisième mandat se cache la présidence à vie. Car après deux, pourquoi pas trois, quatre, cinq ainsi de suite jusqu’à l’infini. Comme au Gabon de Oumar Bongo, sous prétexte qu’il n’y a personne pour remplacer le grand timonier ou alors il est seul à assurer la stabilité du pays.

On nous dira bientôt que Macky Sall est indispensable à la stabilité du Sénégal. Et pour cela, il lui faut un troisième mandat prévu dans la constitution du Grand Tailleur Top Model Ismaïla Madior Fall.

En vérité, ce qui fera avancer le Sénégal et l’Afrique avec, c’est bien la règle impérative des deux mandats maximum qui exclut une stratégie à la Poutine. Cette règle va pousser à l’ajustement des institutions comme le parlement et la justice ainsi que les partis politiques forcés à la gouvernance démocratique. Et c’est cela qui empêchera des prédateurs comme Franck Timis, Ovidiu Tender de sévir en Afrique et nous poussera à la gestion démocratique des ressources naturelles, fer, zircon, pétrole, gaz, foncier, etc.

Pour cela, il nous faudra réunir trois millions de signatures pour amender le protocole additionnel de la CEDEAO afin d’y inclure la règle impérative des deux mandats maximum. C’est pourquoi il nous faut gagner ce combat contre Alpha Condé en Guinée ».