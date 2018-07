Mamadou Lamine Diallo sur le déficit en eau à Dakar : “La démission de Mansour Faye …va de soi”

“Le régime du Président Macky Sall a du mal à estimer le déficit en eau de la Région de Dakar et à engager les investissements nécessaires à sa résorption. Le PSE, le document de référence de BBY dit-on, est très léger sur la question de l’eau potable. Après avoir analysé l’évolution démographique du Sénégal, il ne tire pas les conséquences sur l’approvisionnement en eau potable. Le milieu rural est marginalisé et les tarifs y sont plus élevés qu’en ville. Macky Sall dira que c’est un héritage. Certes, il lui appartient néanmoins de corriger les inégalités.

La demande en eau potable de la Région de Dakar dépend de la démographie, de la hausse du niveau de consommation par habitant et du tarif. Il est clair que le gouvernement de Macky Sall a échoué à prévoir l’évolution de la demande et voilà ce qui explique les coupures intempestives d’eau à Dakar. Le déficit dépasse en 2018, 50 000 m3 jour et il va augmenter.

La démission de Mansour Faye, ministre en charge du secteur, un incompétent notoire, prétendant au trône de la famille Faye Sall, va de soi. Comme il ne partira de lui-même, par défaut de dignité républicaine, le peuple devra l’obliger”.