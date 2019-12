Mamadou Lamine Diallo : «On y est, les Présidents Macron et Ouattara ont décidé «d’enterrer » le Franc CFA »

«Le Régime de Macky Sall est dans ses petits souliers. Il a soutenu jusqu’au bout que le franc CFA n’avait que des avantages, bas niveau d’inflation et possibilité garantie par la France de ne jamais manquer de devises fortes.

Or, le bas niveau d’inflation ne peut pas être un objectif unique de la politique monétaire pour un pays où plus de 90% de la population vit dans l’extrême pauvreté et la précarité, sauf à démontrer qu’un pauvre du Sénégal vit mieux qu’un pauvre du Nigéria ou du Ghana. La jeunesse a bien compris cela.

Agacé par un sentiment anti – français grandissant dans l’Afrique de l’Ouest, Macron a décidé d’accélérer des réformes étudiées depuis quelques années. Alassane Ouattara, aussi voudrait briguer un troisième mandat et sait que la jeunesse ivoirienne est sensible à l’indépendance monétaire. Ainsi, pour des raisons politiciennes, le franc CFA sera remplacé par l’éco. Tant mieux, si on évite la balkanisation monétaire et si on engage une politique monétaire plus active.

Le reste est l’affaire des techniciens de la politique monétaire. En particulier, je rappelle que la macroéconomie ne ment pas. Le régime doit être transparent sur ses statistiques de production agricole, arachide , riz, notamment ,sur l’ampleur de la dette y compris les offres spontanées et autres lettres de confort. Par ailleurs, il est temps d’en finir avec les rentes annuelles de l’engrais et des semences et autres produits distribués aux copains du régime de Macky Sall, une affaire de 50 milliards par an. Enfin, je ne suis pas convaincu qu’un Sénégal sans premier ministre et avec un ministère en charge des finances divisé pourra s’en sortir. Cela va tanguer en 2020. En attendant, Joyeux Noêl et Bonne année de paix et de justice pour tous ».