Mamadou Lamine Diallo : “Merci Massalikul Jinaan, nous sommes donc derrière Notre  Khalife pour la justice au Sénégal”

“Lors d’une audience publique avec Notre Khalife Général à Touba accordée à la Coalition Idy 2019 après la présidentielle maquillée, il nous a rappelé l’importance de la Justice et que Allah SWT a toujours envoyé ses prophètes pour rétablir la Justice sur terre. Nous sommes donc derrière Notre Khalife pour la justice au Sénégal.

Le peuple démocrate et patriote du Sénégal est content de la libération de Khalifa Sall et de ses codétenus. Il rappelle la revendication du Front de Résistance National du rétablissement des deux K (Khalifa Sall et Karim Wade) dans leurs droits civiques et politiques et de la fin de l’utilisation de la justice pour écarter des candidats, le cas Abdoul Mbaye par exemple.

Dans un contexte d’exploitation du pétrole et du gaz naturel, la Justice passe par la gouvernance démocratique, la fin des tripatouillages de la constitution et de la loi électorale et le respect de la règle intangible des deux mandats”.