Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall au pied du mur cherche à étouffer la démocratie sénégalaise »

« Le Président Macky Sall ne sait plus la date des élections locales et législatives. La ruse ayant ses limites, il est pris dans un triangle: le FMI et ses exigences de stabilisation et d’ajustement structurel, les ambitions de ses affidés qui veulent le remplacer en 2024 et dont certains espéraient la place de PM / dauphin, et la règle intangible des deux mandats.

A la manœuvre depuis sa prise du pouvoir, il a réalisé qu’il est avec son BBY largement minoritaire dans ce pays. Il sait donc que l’état de la démocratie sénégalaise, du niveau de 2012, par exemple ne lui permet pas de rester au pouvoir et de s’approprier l’immense rente gazière. Il manœuvre pour mettre entre parenthèses la démocratie en attendant l’arrivée des revenus gaziers de 2022.

Pacifier l’espace politique à tout prix pour l’ajustement structurel, étouffer la démocratie, voilà le dessein sinistre de Macky Sall et BBY.

Il lui faut étouffer les ambitions de ses affidés dans son camp qui souhaitent le remplacer en 2024 et pacifier l’espace politique à tout prix ; répression, négociations, etc. Dans tout cela, le peuple va souffrir, surtout ceux qui vivent les inondations. Le fasttrack sans PM emprunté aux institutions financières qui l’utilisent pour les pays à reconstruire après une guerre civile ou des catastrophes naturelles est un échec.

Au pied du mur, il tente de dribbler son «créateur ». En 2011, il est connu que le Khalife Général des Mourides l’avait sauvé d’un naufrage. L’histoire va t- elle se répéter ? »