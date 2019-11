Mamadou Lamine Diallo : « Le problème de Macky Sall c’est de perdre Dakar »

« Pourquoi Diantre, le Président Macky Sall tient à repousser les élections locales ? » C’est la question posée par le député Mamadou Lamine Diallo dans sa Questekki. Il n’a pas mis temps pour trouver l’explication du report des élections locales.

«A beau tourner la question, la seule réponse est que Macky Sall n’est pas prêt. En effet, le pouvoir de Macky Sall a toujours soutenu qu’il a un processus électoral parfait, les élections les plus transparentes. Ce n’est pas donc un accord sur l’audit du fichier qu’il recherche. Son problème, c’est aussi sans doute Dakar. S’il perd Dakar, son projet d’émirat gazier risque de s’effondrer. Il lui faut retarder l’échéance de Dakar. Il pense avoir éliminé Khalifa Sall. Ce n’est un secret pour personne, il faut régler les cas d’Amadou Ba et de Moustapha Cissé Lô », a-t-il estimé.

Le leader du mouvement Tekki de poursuivre : «En violation de la constitution en son article 102, il va obtenir par la force un report sans date précise et une prolongation du mandat de ses maires ce mardi, l’Opposition véritable ne pourra pas déposer un recours devant le conseil constitutionnel même pour la forme. A partir de ce mardi, Macky Sall va dérouler son plan de sélection des partisans de l’émirat gazier dans BBY et dans l’Opposition. Dès qu’il sera prêt, il fixera par surprise la date des élections locales, comme il l’avait fait pour la Constitution en 2016.» Allusion faite à la plénière ce jour à l’Assemblée nationale sur le report des élections locales et la prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. (…)