Mamadou Lamine Diallo : “L’attrape nigaud de Macky Sall : deux milliards de fonds politiques pour le chef de l’Opposition afin d’étouffer le scandale du gaz”

“La famille FayeSall cherche par tous les moyens à étouffer le scandale du gaz dans lequel des royalties de plus de 6000 milliards sont à partager. Le Procureur de la République ne veut pas traiter le rapport de l’OFNAC sur Petro tim et feint d’ignorer la plainte de MLD et AM.

Le second moyen, c’est l’intimidation, la répression et l’emprisonnement systématique des leaders qui portent ce combat par tous les moyens, notamment l’offense au Chef de l’Etat et autres dispositions anti démocratiques et liberticides du code pénal.

Le troisième volet est la sucette pour des leaders politiques, le statut du Chef de l’Opposition à la clef un budget de deux milliards au moins. Pour Macky Sall, l’opposition sera divisée et ne participera pas ainsi au combat contre la spoliation de notre gaz. Tout cela a un seul objectif, l’émirat gazier. Le report des locales, les sorties de la société civile à sa botte dirigée par l’ONG 3D, le recul de façade sur l’audit du fichier et du processus électoral sont des manœuvres pour diviser l’opposition et attirer des leaders politiques dans son schéma constitutionnel pour asseoir le pouvoir de la dynastie Faye Sall. (…) »