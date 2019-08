Mamadou Lamine Diallo : ” La méthode politique de Macky Sall doit être démasquée…”

” Rayer les opposants des listes électorales l”, c’est la conviction du président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo dans sa adresse hebdomadaire au gouvernement.

“Telle est la stratégie de Macky Sall. Jamais deux sans trois. Après Karim Wade, et Khalifa Sall, c’est Abdoul Mbaye qui est visé. Le condamner dans une cour d’appel après une relaxe en première instance à un an de prison avec sursis n’a pour seul objectif que de le rayer des listes électorales et l’empêcher d’être candidat à des postes électifs. La méthode politique de Macky Sall doit être démasquée : obtenir des condamnations de certains opposants, utiliser le parrainage corrompu pour les autres et la justice pour confisquer le pouvoir. Bientôt ce sera le tour de membres jugés récalcitrants de sa majorité factice. Telle est la stratégie de Macky Sall pour foncer vers l’émirat gazier. Les sorties publiques de son fils qu’il organise participent de cette stratégie.

Or je le répète, ce qui est déterminant dans le développement économique et social des peuples, c’est le capital social, les institutions et les règles qui les régissent. Macky Sall en cherchant à changer la nature de l’Etat en émirat va nous plonger dans la malédiction du pétrole. Les dérapages de la police et les arrestations tous azimuts sont des indices d’une volonté de dompter le peuple combattant attaché à la démocratie. C’est pourquoi un dialogue national sur les problèmes du pays avec Macky Sall n’a pas de sens. Sauf à vouloir recruter des opposants dans son projet d’émirat en leur proposant pour un temps des postes de Vice- Président, Président d’institutions et autres ministres. Ce qu’il faut, ce sont les assises de la gouvernance démocratique”.