Mamadou Lamine Diallo : « Il est donc temps de réformer les fonds politiques dans ce pays”

Ferloo.com- “Dans notre système présidentialiste, la rubrique des dépenses diverses dans le budget de la Ville de Dakar et les transferts dans celui de l’Assemblée nationale sont comme des comptes de dépôts des fonds politiques du Président de la République du Sénégal. A l’Assemblée nationale, tant que le Président de l’Assemblée s’entend avec le Président de la République, tout va bien. Mais dès qu’il y a mésentente, le Président de la République fait modifier le règlement intérieur pour faire tomber le Président de l’Assemblée nationale. On connaît les exemples ».

« C’est la première fois que le cas se pose pour la ville de Dakar. En vérité, le mécanisme de mobilisation des fonds politiques du vrai faux compte d’avance ( rigoureusement un compte spécial) a été voulu illégal justement pour disposer d’un moyen de chantage sur le maire de la ville, en l’absence d’un outil comme le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. La Cour des Comptes chargée de la police des comptes publics dans notre pays a toujours fermé les yeux et pour cause, ainsi que les inspecteurs du trésor de ce pays qui sont tout de même bien formés. Il est donc temps de réformer les fonds politiques dans ce pays. A ce que l’on sache, Le Maire Khalifa Sall n’a jamais refusé de traiter les cas du Président Macky Sall, ni ceux de Tanor du reste.

Pourquoi Macky s’acharne sur le Maire de Dakar ? Il faut chercher la réponse dans l’arrivée du pétrole et du gaz. Cette nouvelle donne change la gestion politique de ce pays pour l’élite de l’APR. La Famille Faye Sall veut contrôler le Sénégal comme Mobutu Sésé Séko du Zaïre jusqu’en 2035, en confisquant la démocratie et les mandats présidentiels. Ceux qui dans le gouvernement de Macky Sall et dans BBY rêvent de le remplacer peuvent déchanter et feraient mieux de rejoindre le combat démocratique comme la LD-Debout. Encore plus pour ceux qui ont signé la charte de gouvernance des Assises Nationales, Bennoo ak Tanor, Bennoo Siggil Senegaal de M. Niasse, etc.