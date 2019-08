Mamadou Lamine Diallo de Tekki se défoule sur le « Maquis », Franck Timis et l’apprenti-philosophe, transhumant new-look, chargé d’évaluer les politiques publiques…

Ferloo.com – « Il y a environ 1 500 000 familles vivant au Sénégal souhaitant immoler un mouton à la Tabaski. Pour leur assurer un mouton à 75 000 francs, en toute dignité, il faut des revenus directs de 113 milliards environ, moins de 1% du PIB ». C’est ce que pense Mamadou Lamine Diallo, leader de Tekki, dans sa « Questekki 159 du mardi 13 août 2019 ».

A l’en croire : « Ceci est à la portée de l’économie sénégalaise. D’abord, c’est moins que les 150 milliards de francs touchés par Franck Timis dans la vente de nos 30% dans les blocs de St Louis et Cayar à BP ».

Et de poursuivre : « Les Royalties de Franck Timis dans notre gaz de 6000 milliards permettraient de résoudre le problème sur 40 ans avec quelques ajustements malgré l’inflation et la croissance démographique. C’est un problème simple de planification que l’apprenti-philosophe, transhumant new-look, chargé d’évaluer les politiques publiques du Lamtoro, doublon de Hott et Moubarak Lo, devrait être capable de résoudre. La première politique publique à évaluer est bien la politique pétrolière de ce pays, pardi ».

« Voyez-vous, dit-il, avec le gaz, tous les Sénégalais devraient pouvoir fêter la tabaski sans stress, dans la paix et la quiétude. Cette perspective est désormais actuelle, il nous faut une gouvernance démocratique de nos ressources naturelles. En finir avec la gouvernance familiale de Macky Sall. Un point, c’est tout ».

Dossier nouveau : « La Riba economy de Macky Sall, en mode échec »

Selon M. Diallo : « Imam Rawane Mbaye nous a rappelé une recommandation du prophète Mouhamadou PSL à la station d’Arafat : ne pas rendre les richesses qui appartiennent à tous, tout en stigmatisant le prêt à intérêt ».

Toujours pour le Président de Tekki, « depuis quelques années, des modèles économiques tirant le bilan de la crise des subprimes de 2008 démontrent les limites de l’économie d’endettement ».

« En vérité, ajoute-t-il, l’endettement et la corruption qui sont une forme d’accaparement des richesses appartenant à tous, sont liés. Macky Sall, venu au pouvoir avec le slogan de la gouvernance vertueuse, a sombré dans l’endettement massif, la dette plus les arriérés intérieurs dépassent 60% du PIB, même en tenant compte de la hausse technique de 3000 milliards du PIB de 2015. L’économie basée sur l’endettement massif et les offres spontanées engendre l’accaparement des richesses par un petit nombre, la corruption et la violence ».

Et de conclure que : « dans le fond, la seule différence entre le chef de gang Peul bou Rafet qui a attaqué le bureau postal de Koupentoum avec la mort d’un gendarme patriote et Franck Timis, c’est que Peul bu Rafet n’a pas bénéficié de complicité à l’intérieur de la poste alors que Franck Timis a des alliés puissants au sein de la République ».