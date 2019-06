Mamadou Lamine Diallo avertit : ” La vie sera plus dure dans les semaines à venir”

Selon le député et leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo dans ses questions économiques hebdomadaires adressées au gouvernement “Macky Sall pris au piège d’une mauvaise politique économique”. Il avertit que “la vie sera plus dure dans les semaines à venir”.

“Macky Sall croît que l’économie est un jeu animé par le Président de la République qui doit concentrer entre ses mains toutes les ressources publiques et à charge pour lui de les redistribuer selon sa fameuse règle du thiompal (compal) révélée par l’Honorable Député Serigne Mansour Sy Djamil : thiompal à ses affidés, « journaleux » notamment chargés de tromper et de manipuler le peuple, aux chefs religieux et autres imams, ainsi de suite. Il se trompe lourdement pour un prétendu libéral. Le résultat des courses, c’est l’accumulation de plus de 1000 milliards d’arriérés intérieurs que j’avais annoncés, auprès de la Senelec, du BTP, des pétroliers, des hôpitaux, et autres PME. La dette extérieure est menacée.

L’AFD, le FMI et la BM vont lui imposer des mesures drastiques de redressement des finances publiques, en commençant par les prix des produits pétroliers. La vie sera plus dure dans les semaines à venir.C’est Macky Sall qui en est le seul responsable, il doit assumer tout seul les conséquences sans premier ministre. Pas de dialogue”.