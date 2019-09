Mamadou Lamine Diall : “L’assainissement, le maillon faible des soit disant  infrastructures de Macky Sall”

“Les infrastructures de Macky Sall sèment le désordre et la désolation dès qu’il pleut parce que l’assainissement dans les projets est négligé. La raison c’est que les dépenses relevant de l’assainissement sont captées par la corruption des autorités. Résultat pas d’assainissement et les populations des villes pataugent dans les eaux de pluies et les eaux usées. La corruption du régime est responsable des inondations.

La gouvernance économique de Macky Sall peut se ramener à deux volets. D’abord la construction anarchique d’infrastructures fondée sur une rationalité politicienne dans le but d’hypnotiser les populations d’une part et d’autre part distribuer des revenus aux femmes et aux jeunes pour constituer une clientèle par les bourses familiales et la DER et neutraliser des leaders politiques et syndicaux pour acheter la paix sociale. Comme cette économie de prédation est incapable de générer suffisamment de recettes fiscales pour faire face aux dépenses, c’est la fuite en avant dans l’endettement. Le stock de la dette vraie avoisine 10 000 milliards de FCFA, si on y rajoute les garanties des offres spontanées et les arriérés intérieurs. Pour faire face à cela, l’ajustement structurel est inévitable”.