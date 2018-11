Mamadou Diop Decroix à Ismaila Madior Fall : «Vous ne gérez plus la Justice mais la politique de l’APR, vous êtes un politicien»

A l’image de ses collègues députés, Mamadou Diop Decroix a aussi dénoncé le fonctionnement de la Justice du Sénégal. Pour lui, le ministre Ismaila Madior Fall ne gère plus la justice mais sa mission, c’est de soutenir la politique du Président Macky Sall.

«Vous ne gérez plus la justice mais vous gérez la politique de l’Apr, vous êtes un politicien. J’avais énormément de respect et d’admiration pour vous mais je suis vraiment déçu. Il n’y a plus de justice dans ce pays c’est la force qui règne mais le peuple est plus fort que les dictateurs».

Le leader de Aj/Pads s’est exprimé également sur la décision rendue par le comité des droits de l’Homme des Nations Unies sur l’affaire Karim Wade.

«Le Comité a dit que les droits de Karim Wade ont été violés. Et vous refusez de les appliquer. Vous jugez les Sénégalais comme vous voulez et quand c’est l’inverse vous dites que c’est la justice sénégalaise qui a décidé. Quand Karim Wade a été emprisonné à Rebeuss, 700 000 Sénégalais ont demandé à aller lui rendre visite à la prison, mais leurs demandes ont été rejetées», a-t-il regretté (Actusen)