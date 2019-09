Mamadou Diagne Sy Mbengue : “… je n’accepterai jamais de démissionner parce qu’une personne le veut”

Le Directeur général de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), Mamadou Diagne Sy Mbengue était face à la presse, ce mercredi, pour démentir des allégations concernant cette Institution. Une occasion pour revenir sur la brouille entre le Pca de l’Ipres, Racine Sy et lui. Il prévient son Pca qui souhaite qu’il quitte la direction de l’Ipres : ” Je n’accepterai jamais de démissionner parce qu’une le veut…”

«(…) Quand des supputations sont allées bon train dans la presse, je me suis ouvert à lui (PCA). Cela pourrait vous surprendre, mais, devant témoin, un administrateur du CNP, il a reconnu qu’il souhaitait effectivement que je quitte la Direction générale de l’IPRES”, laisse-t-il entendre. Et de poursuivre : «Sur les raisons de ce souhait, il a expliqué qu’on lui aurait soufflé que j’étais avec un grand Syndicaliste de ce pays, les instigateurs d’articles dénonçant sa longévité à la présidence du Conseil d’administration, alors que mon mandat est terminé depuis plus de quatre ans. Par, ailleurs, il me révèle que des proches dans l’entourage du président de la République, lui ont soufflé que, profitant de la proximité avec ce dernier, je travaillais à changer la donne à l’IPRES par un transfert de pouvoir du Conseil d’Administration vers la Direction générale et une mise à terme de l’autonomie de gestion. Il s’est, dès lors, senti visé par ma personne. Cela a semblé avoir une suite logique si l’on se réfère au profil de la vingtaine de retraités qui ont tenu une réunion à Thiès, qui sont tous membres d’un mouvement politique (ALSAR) du président Racine et qui, sans mandat, ont voulu porter la voix de tous les retraités du Sénégal pour demander mon départ. (…)”. Mais, rassure-t-il, ” en définitive, retenez que l’IPRES se porte bien et que nos services fonctionnent sans entrave et que tous les mois, nous parvenons à collecter et à payer 7 à 8 milliards de pension soit plus de cent milliards sur l’année en y intégrant les avances de Tabaski et régularisations”. Après avoir s’interrogé sur le pourquoi, la question n’est pas déférée devant le Conseil d’administration, seul habilité à nommer ou à démettre un DG, Mamadou Diagne Sy Mbengue déclare : “Moi, je ne demande que cela, mais n’accepterai jamais de démissionner parce qu’un personne le veut. Seul Allah à ce pouvoir ! S’il décide de mon départ, je n’ajouterai pas un minute de plus”.