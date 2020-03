Mali : malgré la détention de Soumaïla Cissé par les forces du mal, le parti URD maintient sa participation aux élections législatives

L’Union pour la République et la Démocratie (URD), appelle ses militants à aller voter le dimanche 29 mars. Cela malgré l’enlèvement et la séquestration de Soumaïla Cissé, son président par des groupes armés non identifiés.

– Maliweb.net – Aux urnes ! C’est ce qu’indique l’Union pour la République et la Démocratie (URD), qui malgré la détention de Soumaïla Cissé, son président par des groupes armés non identifiés, reste dans la course aux élections législatives. Le principal parti de l’opposition malienne appelle dans une note d’information ses militants et ses responsables à prendre toutes les mesures idoines pour assurer au parti une participation honorable au scrutin du dimanche. « Nous nous devons faire en sorte que le parti sorte encore plus grandi de cette épreuve », peut-on noté dans le document.

Le parti rappelle que l’URD est le fruit d’une longue lutte acharnée depuis plus de 20 ans du Président Soumaïla Cissé et ses compagnons de lutte. Durant ces longues années de lutte, assure-le communiqué, le Chef de file de l’opposition malienne a toujours mis l’intérêt du pays au-dessus de tout, l’intérêt du parti au-dessus de son propre intérêt et confort.

Selon l’URD, c’est cet engagement sans faille qui l’a amené malgré le contexte sécuritaire désastreux du Mali, à prendre la décision non seulement de participer aux élections législatives mais aussi à faire lui, le déplacement dans sa circonscription électorale pour faire campagne auprès de sa population.

Cette sortie du Bureau Exécutif National du parti de la poignée de la main intervient dans un contexte où la question du maintien de la date du scrutin suscite un vif débat au Mali, qui a enregistré depuis le mercredi 25 mars ses premiers cas de la maladie à Coronavirus.C’est d’ailleurs le même jour où le président du parti a été enlevé par les forces du mal dans le cercle de Niafunké où il est candidat aux élections législatives.

Soumaïla CISSE et une partie de sa délégation restent jusqu’à présent introuvables. « Des dispositions sont prises pour ramener sains et saufs les compagnons d’infortunes et le chef de file de l’opposition », assure le gouvernement dans un communiqué.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net