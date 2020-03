Mali : enlèvement de Soumaïlla Cissé, voici le déroulement du film

Tout a commencé mercredi 25 mars en fin d’après-midi. L’Union pour la république et la démocratie (URD) informe dans un communiqué que son Président, Soumaïla Cissé, Chef de file de l’opposition malienne, et sa délégation, en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis 15h30.

Selon le communiqué, « ils quittaient Saraféré pour se rendre à Koumaïra où ils étaient attendus vers 16h30. Ni le président de l’URD ni aucun membre de sa délégation ne sont joignables sur leur téléphone actuellement. Le parti est profondément inquiet de la situation et invite le Gouvernement, les forces armées et de sécurité et la Minusma à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver. L’URD suivra avec l’attention requise, l’évolution de la situation ».

La télévision malienne, ORTM, diffusera à son tour un communiqué du gouvernement aux environs de 21 heures. «Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que le Chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaïla Cissé, et sa délégation, en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis l’après-midi de ce mercredi 25 mars 2020, entre les localités de Saraféré et de Koumaïra », et le gouvernement réaffirme son soutien total à l’endroit de l’honorable Soumaila CISSE et affirme avoir mis tout en œuvre pour qu’ils ( honorable et sa délégation) recouvrent leur liberté sans condition…

Le tour des fake news

« Dieu, l’honorable Soumaila CISSE est sain et sauf. Il a été retrouvé », s’exclame Awa Sylla, journaliste et proche du député. A son tour, le directeur de publication de l’hebdomadaire le « Délibéré » postera sur sa page Facebook que « Soumaila Cissé a été retrouvé sain et sauf » avec un « Dieu merci » qui semblait lever tout équivoque. Un autre confrère, Seydou Karamoko KONE, journaliste à l’hebdomadaire Le Flambeau, affirmera quant à lui que « Soumaila Cissé et sa délégation sont arrivés à Koumeyra (sa destination) en ces termes : « Abarika Allayé » comme pour dire « Dieu merci ». Joint par téléphone par Financial Afrik, Salif SIRE Sylla, membre du parti de Soumaila Cissé, apporte un démenti formel : « Monsieur le journaliste, j’apporte un démenti formel, le président Soumaila Cissé reste toujours disparu, arrêtons les fake news ». Et par la suite, nous avons contactés Moussa Sey DIALLO, secrétaire adjoint à la communication de l’URD : « je vous jure que le président reste toujours porté disparu sans nouvelle. Au moment où je vous parle, l’honorable Soumaila Cissé n’a pas été retrouvé, je suis vraiment désolé ». C’était à 21h12 minutes.

20 minutes plus tard, l’URD apporte un démenti formel

Dans un 2ème communiqué publié à 21h, le secrétaire à la communication, Maître Demba TRAORE, apporte un démenti formel. « L’URD rappelle à l’opinion nationale et internationale que contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l’honorable Soumaila Cissé et sa délégation n’ont pas encore été retrouvés. Puisse Dieu les ramener en bonne santé », a-t-il souhaité !

Mise en place d’une cellule de crise au siège de l’opposition à Badalabougou

Douze heures après le premier communiqué annonçant que Soumaila Cissé est porté disparu, son bureau politique publie un troisième communiqué sous la signature de maître Demba TRAORE, secrétaire à la communication de l’Union pour République et Démocratie (URD. « Faisant suite à l’enlèvement de l’honorable Soumaila Cissé, Président de l’URD, Chef de file de l’opposition, et des membres de sa délégation, le mercredi 25 mars 2020, entre Saraféré et koumaira, dans le cercle de Niafunké, l’URD, en rapport avec le bureau du Chef de file de l’opposition, a décidé de mettre en place une cellule de crise au siège de l’opposition à Badalabougou », peut-on lire dans ce communiqué. C’était ce matin 8h GMT. Le parti demande à l’ensemble de ses militants et sympathisants de rester vigilants et mobilisés.

Deuxième cohorte des fake news à 09h05 minutes : « Soumaila Cisse a été retrouvé »

Et cette fois-ci, c’est un journaliste qui se retrouve acteur des fake news 100%. Il se nomme Douba Dembélé et affirme ceci sur sa page Facebook depuis la région de Ségou : « Soumaila Cissé et sa délégation libérés. Son garde-corps tué. Deux blessés ». Une dame dénommé Gims de Wilson, militante de l’URD, apporte un démenti rapide. Mais le même Douba Dembélé insiste : « Soumaila Cissé est bel et libre, l’enterrement du garde-corps de Soumaila Cissé se ferait à Saraféré, à 35 kilomètres de Niafounké, zone où la couverture réseau n’est pas parfaite. Abondant dans le même sens, Issiaka le Malien, de son vrai nom Issiaka TAMBARA, directeur de publication de l’hebdomadaire le « SOFT », enlevé l’année dernière dans la même zone, est formel : « hier, j’avais dit ici que Soumaïla Cissé et sa délégation avaient été retrouvés. On me voua aux gémonies de façon indirecte. Donnez-moi juste quelques instants et vous aurez de leurs nouvelles, qui sont bonnes. Salam ».

Un deuxième démenti

Selon Salif Siré SYLLA, l’honorable CISSE Soumaila n’est pas encore libéré. « Certains de ses collaborateurs seraient libérés et seraient en route pour Niafunké. Les deux personnes blessées font partie de ceux qui ont été libérés. Mais Soumaila lui-même et d’autres seraient toujours en détention. Et de dire que la même source confirme le décès du garde-corps du chef de file de l’opposition », nous a-t-il déclaré au téléphone tout en précisant que c’était les dernières nouvelles.

Deuxième communiqué du gouvernement Malien

Il est 10h00, le porte-parole du gouvernement malien, Yaya Sangaré, rassure : « le gouvernement, à travers l’administration régionale, les FAMA (Forces armées maliennes) et ses partenaires, rassure que toutes les dispositions pratiques sont prises pour retrouver les personnalités portées disparues et les ramener à leurs familles. Le Gouvernement suit avec l’attention requise l’évolution de la situation et tiendra informées les populations maliennes de son dénouement », a-t-il promis.

Conférence de presse de Me Demba TRAORE

Selon Me Demba Traoré, secrétaire à la communication de l’URD, « Ils ont été enlevés par un groupe armé non encore identifié » a-t-il affirmé. Et par la suite Maître Demba TRAORE témoigne que « l’honorable Soumaila Cissé était en compagnie d’Amadou Yattara, un ami de longue date, ainsi que d’un autre de ses amis, Amadou Banou dit vieux. Ce dernier a été blessé. Ensuite, il y’a eu des tirs, au cours desquels le garde-corps de Soumaila Cissé, du nom de Mohamed Cissé, a été blessé et a succombé à ses blessures ».

Et Me Demba Traoré de préciser : « deux autres sont restés à Saraféré dont le fils du doyen Yatattara (tous blessés). Donc, au moment où je vous parle, Soumaila Cissé n’est pas libéré, surtout, à cette heure si, il est 11h 30, nous n’avons pas encore eu d’informations sur sa libération ni à travers le gouvernement, ni à travers qui que ce soit. Donc, nous n’avons pas eu d’informations sur sa libération. Nous avons condamné cet enlèvement avec la dernière fermeté. Nous ne connaissons ni le visage ni l’identité des assaillants. Nous ne connaissons pas leurs objectifs et nous n’avons pas entamé de discussions axées sur une quelconque rançon, ni sur autre chose. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons 7 personnes en compagnie de l’honorable Soumaila Cissé. Et actuellement, ils sont introuvables, mais selon nos informations, ils sont en bonne santé », a-t-il aux médias, le 26 mars aux environs de 11 h30 minutes GMT.

Par Daouda Bakary KONÉ (Financial Afrik)