«Maître Malick SALL ou une autre façon honorable de faire de la Politique» par M. Amadou Bal BA

«Je suis née pour partager l’amour et la non la haine», fait dire Sophocle à Antigone, dans son dialogue avec Créon. Dans sa recherche de la justice sociale, de l’équité, de la compassion et de la bienveillance, Maître Malick SALL, Avocat à Dakar, a choisi de ne s’enfermer dans sa villa, mais d’être à l’écoute des Foutankais. Maître SALL a pour ambition de servir et non de se servir. Il redonne ainsi ses lettres de noblesse à la Politique, encore considérée par une partie de la population, comme une affaire sale, des combinaisons et des magouilles, au détriment des pauvres. Ainsi, Maître SALL a initié, notamment, car la liste est longue, une couverture médicale pour les plus démunis, une réfection de certaines classes de notre lycée, des récompenses pour les élèves les plus méritants, une subvention au club de football ayant atteint la demi-finale, une résidence pour les étudiants à Dakar, etc.

Dans les demandes anciennes des habitants du Fouta-Toro, on retient un grand besoin d’être mieux représenté dans les instances politiques et étatiques. En effet, jusqu’ici, alors que le Fouta-Toro est resté légitimiste à l’égard de tous les gouvernants, quelle que soit leur couleur politique, ses représentants se sont révélés de piètres élus, ne pensant qu’à leurs intérêts personnels. Les Foutankais ne veulent plus de ces politiciens véreux, folkloriques ou griotiques ; ce qui a gravement terni l’image de la Politique. Ils souhaitent avoir une représentation digne qui défende énergiquement leurs intérêts.

Dans ce besoin d’une meilleure gouvernance, le référendum du 20 mars 2016 a fait émerger, sur un point modeste, mais important, l’irruption de l’intelligentsia de mon village, Danthiady, dans la scène politique sénégalaise. Dans ses déplacements, fréquents au Fouta-Toro, Maître Malick SALL est souvent accompagné d’une forte délégation (M. Alassane DIALLO, M. Amadou Harouna N’DIAYE, M. Abdoulaye Baïla N’DIAYE, Harouna Mamadou BAL). Il bénéficie aussi, sur place, au Fouta-Toro, d’un réseau local de cadres connaissant parfaitement le terrain (Amadou N’DIAYE, El Hadji SALL, Mamoudou BAL). Maître SALL a surtout choisi, par des déplacements fréquents, de venir rencontrer directement les populations, afin de s’enquérir de leurs besoins, et de les résoudre, dans la mesure du possible.

Le village de Danthiady, qualifié de «Quartier Latin du Fouta», est devenu, à travers son important et exceptionnel réseau de cadres, une force d’influence dans le jeu politique au Fouta-Toro et dans le pays. Attaché à son indépendance, Maître SALL, exprime et remonte à l’Etat, les besoins de cette population paupérisée. Avec les différentes alternances, le mouvement de juin 2011 et la vitalité de la démocratie avec des débats âpres, il existe, désormais, au Sénégal, une sorte de société civile exprimant des besoins fondamentaux de la population et des lignes rouges à ne pas franchir, en termes d’indépendance, de souveraineté, de bien-vivre ensemble et d’unité nationale, de bien-être des populations les plus démunies. Maître SALL est devenu une voix qui compte dans l’expression de cette société civile, et une voix crédible qui agit pour le Bien commun. C’est une autre façon de faire de la Politique qui n’est autre que d’agir pour l’intérêt général.

Paris, le 15 janvier 2018 par M. Amadou Bal BA http://baamadou.over-blog.fr/