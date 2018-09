Mairie de Dakar: Plus de 50 conseillers de Khalifa démarchés par l’Apr

Dans notre édition du 11 décembre 2017, « Rewmi quotidien » éclairait sur la précipitation juridico-politique dans l’affaire de la caisse d’avance. Votre quotidien relatait aussi, le ralliement massif et silencieux dans les rangs de l’Apr de l’écrasante majorité des conseillers municipaux de Taxawu Dakar. Huit mois après, voilà que l’histoire nous révèle, tout ce qui se tramait.

Après la révocation sans surprise du maire de Dakar, l’heure est aux derniers réglages dans les rangs de l’Apr et de ses alliées inconditionnels de Benno. Vainqueur sans appel aux dernières locales, laminant le pouvoir et ses alliées dans dix-sept des dix-neuf communes du département, la coalition Manko Taxawu Dakar est en passe de perdre la mairie de Dakar. Suite à la confirmation de son condamnation par la Cour d’appel de Dakar, Khalifa Sall est révoqué par le chef de l’Etat, son pire adversaire, ce qui entraine la vacance du poste. Et selon les dispositions du code des collectivités locales, une nouvelle élection du maire par les conseillers municipaux doit se tenir. Et c’est dans cette perspective, que l’effervescence commence à gagner les rangs de l’Apr. Et selon des sources de bonne foi, plus d’une cinquantaine de conseillers favorables à Khalifa Sall ont été approchés par de hauts responsables. Dès lors, Amadou Bâ, le très balèze ministre de l’économie et des finances ne compte pas laisser cette opportunité de s’habiller en patron des « apéristes » dans la capitale. Son élection lui ouvrirait grandement les boulevards d’un positionnement dans la succession si le Président Sall obtient un second mandat. Seulement, Amadou Bâ qui cohabite dans la même commune avec Moussa Sy qui l’avait littéralement laminé aux dernières locales, porte devra batailler ferme. A rappeler qu’Amadou Ba avait réussi à renverser la tendance lors des législatives de 2017. Là où par contre, le ministre de la santé avait gagné dans sa petite commune de Yoff. Une victoire symbolique mais qui va compter à l’heure de l’arbitrage. Le ministre Diouf Sarr aura aussi un allié de taille contre Amadou Bâ. Mame Mbaye Niang alias « PRODAC ». Allez savoir ! Tout compte fait, le constat de l’inélégance républicaine de Macky Sall peine tous les cœurs des démocrates. Et ce denier acte, d’une longue série d’humiliation, aura ses contre coups lors de la présidentielle. Un excès de justice est une injustice. (Rewmi)