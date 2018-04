Mahmoud Saleh réplique à SMS Djamil : ” A quoi est due cette subite volonté de réclamer la démission du président… ?

Ferloo.com-La demande du marabout et leader politique de Bess Du Niakk, Serigne Mansour Sy Djamil au chef de l’Etat, Macky Sall de faire comme François Hollande de ne pas se présenter pour un second mandat, a suscité des réactions dans l’entourage du chef de l’Etat. La réplique ne s’est fait pas attendre. Et elle porte la signature du ministre d’Etat Mahmoud Saleh qui, dans les colonnes du quotidien l’Observateur, s’interroge tout simplement si cette sortie du marabout politicien “n’est pas une commande lui faite par certains lobbies…”

“Serigne Mansour Sy est un homme centré sur le passé et qui semble penser que les processus sociaux qui se déroulent actuellement doivent absolument s’apprécier en fonction de ce qui a pu passer au début du développement du capitalisme et plus récemment dans les formes des mobilisations de l’Anc. Ni les mêmes périodes historiques, ni les mêmes situations, encore moins ce pourquoi ces processus se constituent. C’est ça Serigne Mansour Sy , exclusivement orienté vers le passé et ramenant tout à la vieillerie stalinienne en décadence. S’y ajoute le catastrophisme tous azimuts avec propension à tout exagérer dans la pure tradition du stalinisme rétrograde. Heureusement au Sénégal, les vrais staliniens ont su se démarquer à tems de certaines initiatives du politicien-marabout dont la création d Bess Du Niakk, véritable escroquerie politico-organisationnelle”, a d’emblée répliqué Mahmoud Saleh après avoir rappelé à Serigne Mansour Sy Djamil que les situations sont absolument différentes.

Mahmoud Saleh qui semble pas comprendre cette sortie subite du marabout politicien se plonge dans une sorte de monologue en s’interrogeant : ” A quoi est due cette subite volonté de réclamer la démission du président mon cher politicien-marabout ? J’espère que ce n’est pas une commande qui vous est faite par certains lobbies dont vous semblez être depuis quelques temps le porte-voix. Nécessité de trouver une organisation de substitution oblige. Les regroupements mafieux ont une histoire et sont souvent hostiles aux avancées sociales et démocratiques. En plus du fait que tout progrès sociétal réduit leurs marges de manœuvres et d’influence”.

Il trouve par ailleurs, anormal que Serigne Mansour Sy Djamil use de position de marabout pour influencer politique les populations et demande à la famille Sy de Tivaouane de réagir. ” (…) Sans vouloir appeler à la rébellion, la famille Sy devrait mettre fin un point final à cette situation et exige que les rassemblements religieux appelés en son nom, puissent se conformer exclusivement à leur objet.”