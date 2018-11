Madické Niang tire dans tous les sens

MBOUR : Madické Niang descend Macky, recadre le comité directeur du Pds et fustige le choix de Suez pour la gestion de l’eau…

Madické Niang, dans le cadre de ses tournées à l’intérieur du pays, était à Mbour auprès de son représentant local, El Hadj Papa Ndiouga Dieng. Le néo candidat en a profité pour dresser un réquisitoire sévère contre le pouvoir en place qu’il traitera d’incapacité notoire à satisfaire les besoins des populations et de redresser la situation économique du pays. Revenant sur le poste de député qu’il occupe au nom du Pds et son éventuelle exclusion, Me Madické Niang préférera dégager en touche et parler d’un non événement. Concluant ses propos, Madické Niang a vivement critiqué le choix de Suez pour la gestion de l’eau, dénonçant par là même les conditions de son attribution. À la question de savoir s’il va rejoindre en cas de deuxième tour Macky Sall, sa réponse sera la suivante : “je veux la place de Macky Sall”…