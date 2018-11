MADICKE NIANG : «Le pays est au bord de la banqueroute…les options économiques n’ont pas été efficientes»

Le gouvernement doit reconnaître que le pays est au bord de la banqueroute et que ses options économiques n’ont pas été efficientes. C’est l’affirmation de Me Madické Niang. Qui appelle aussi le pouvoir à ne pas faire moins que Wade et Diouf, en matière de transparence, à l’occasion de la présidentielle de février 2019. Se félicitant de la décision du Comité des droits de l’homme de l’Onu sur l’affaire Karim Wade, il appelle Macky Sall et son gouvernement à s’exécuter immédiatement. Me Madické Niang se prononçait en marge de sa visite, hier, à Tivaouane, dans le cadre de la célébration du Maouloud.

Me Madické Niang n’est pas du tout surpris que le ministre de l’Economie et des Finances reconnaisse enfin les tensions budgétaires. «Si vous vous souvenez, lors du vote de la loi de finance 2018, j’avais beaucoup insisté sur les problèmes sur la loi. Rappelez-vous que nous avions, nous tous de l’opposition, quitté la salle, pour protester, parce que le budget n’était pas un budget sincère et équilibré», fait-il remarquer, avant de poursuivre : «Aujourd’hui, l’histoire nous donne raison. D’abord, le pays est au bord de la banqueroute. C’est la réalité, le pouvoir doit avoir le courage de le reconnaitre. Ensuite, ses options économiques n’ont pas été efficientes». Dès lors, il prononce son verdict. «La seule chose à faire revient au peuple, c’est de sanctionner ce pouvoir et de nous confier les destinées de ce pays, pour qu’on puisse le conduire vers des lendemains meilleurs».

«Le Président Macky Sall ne doit pas mettre en cause cette démocratie sénégalaise»

En perspective de la présidentielle du 24 février 2019, avec déjà beaucoup de contestations de l’opposition sur plusieurs aspects du processus électoral, Me Madické Niang, candidat à la candidature, exige la transparence. «Le Président Macky Sall et son gouvernement ne doivent rien négliger en ce qui concerne les exigences de transparence que nous formulons. Nous lui demandons de tout faire pour que la transparence soit au rendez-vous. Il n’a pas le droit de ne pas faire mieux que ses prédécesseurs. C’est ça qui va permettre de garantir la paix sociale et faire que le Sénégal continue d’être une référence», soutient le libéral. Et d’ajouter que «pour sa personne et pour l’intérêt de son groupe, le Président Macky Sall ne doit pas remettre en cause cette démocratie sénégalaise qui est partout adulée et chantée».

«J’exhorte le gouvernement et le Président Macky Sall à exécuter immédiatement la décision des Nations Unies, et à organiser dans les meilleures délais la révision du procès…»

Interpellé sur les derniers développements dans l’affaire Karim Wade, Me Madické Niang ne cache pas sa satisfaction, surtout pour avoir été avocat de Wade-fils au début de cette affaire. «Je me réjouis de la décision qui a été prise par les Nations Unies. J’ai été avocat de Karim Wade. J’ai toujours défendu que Karim Wade était innocent». La messe étant aujourd’hui dite, il «exhorte le gouvernement du Sénégal et le Président Macky Sall à exécuter immédiatement la décision des Nations Unies, et à organiser dans les meilleures délais la révision du procès, pour que l’innocence de Karim Wade soit enfin reconnue». Pour l’avocat-politicien, les dirigeants d’aujourd’hui et de demain, doivent tirer des leçons de cette affaire. «Cela doit servir d’exemple à tout le monde, à moi-même et à d’autres qui viendront. Il faut cesser d’instrumentaliser la justice. C’est ça qui est inacceptable».

«Tant qu’il subsiste un doute sur la candidature de Karim Wade, ma candidature se justifie»

En outre, Madické Niang, presque en rupture de ban avec le Pds, a réaffirmé sa candidature à la candidature pour la présidentielle. «Je suis toujours candidat, parce que personne ne peut affirmer que demain, la candidature de Karim sera déclarée valide. Tant qu’il existe un doute sur la candidature de Karim Wade, ma candidature se justifie», assène-t-il. (Jotaay)