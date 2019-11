MADEV19 : «Outils et modèles de la théorie du contrôle appliqués à l’Energie, l’Epidémiologie et l’Eau» … 

L’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS) et le Comité Pays en Développement (COPED) de l’Académie des sciences de l’Institut de France, organisent le lundi 25 Novembre 2019 la conférence internationale «Mathématiques Appliquées à des questions de Développement» (MADEV19) sur le thème « Outils et modèles de la théorie du contrôle appliqués à l’Energie, l’Epidémiologie et l’Eau.»

L’objectif principal de la conférence est de montrer comment les mathématiques de la théorie du contrôle (incluant les techniques informatiques) peuvent contribuer et/ou aider à la prise de décisions adéquates à la résolution de problèmes liés à l’énergie, l’épidémiologie et l’eau auxquels le continent africain est confronté.

La conférence regroupera d’éminentes personnalités politiques et scientifiques dont des universitaires, des académiciens, des décideurs politiques, des étudiants, etc..

Le président et les membres de l’Académie, vous sauront gré des dispositions qu’il vous plaira de faire prendre pour la couverture de l’activité. Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, nos cordiales salutations.