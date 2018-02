Macky Sall : ” Soyez rassurés, moi, je ne crains rien…”

Ferloo.com- Le chef de l’Etat a profité de la cérémonie de la remise des chèques aux femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques, mardi, pour invité ses partisans à laisser ses détracteurs « s’exprimer librement, marcher et critiquer”, tout en les rassurant de ne rien craindre des agitations de l’opposition.

“Soyez rassurés, moi, je ne crains rien. Les populations savent ce pourquoi je travaille tous les jours. C’est pour répondre aux attentes des Sénégalais. Ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, c’est normal. Laissez-les exprimer librement, manifester, c’est leur droit”, a-t-il déclaré.

Le président Macky Sall a estimé que ses détracteurs ont le droit de le critiquer et de nier son travail. “Ce qui est important, a-t-il, c’est que les Sénégalais sont conscients de ce que nous avons réalisé dans le pays”. Et le chef de l’Etat de donner rendez-vous pour l’inauguration de ses projets. “Je vous donne rendez-vous les prochains jours et mois pour les inaugurations de plusieurs projet et chantiers”, a-t-il promu.

Pour lui, les agitations notées sont dues aux efforts entrepris par le gouvernement, dans tous les domaines. « Les efforts que nous sommes en train de faire, c’est dans tous les domaines. C’est pour cela qu’il ya beaucoup de bavardage. Ils (opposants) ne se voient nulle part, c’est la raison de ces agissements” a-t-il fait remarquer.