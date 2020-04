Président Macky Sall : “J’ai réceptionné ce jour le premier lot de vivres dans le cadre de l’aide d’urgence alimentaire”

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’un des axes du Plan de Résilience économique et sociale (PRES), en vue de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés, le Président Macky Sall a donné le top de départ pour la distribution des vivres. Ce lot concerne en premier lieu cinq (05) régions : Ziguinchor, Kédougou, Matam, Louga et Diourbel.

“J’ai réceptionné ce jour le premier lot de vivres dans le cadre de l’aide d’urgence alimentaire. C’est aussi pour moi, l’occasion de saluer le comportement responsable des sénégalais face à la pandémie. Le respect des mesures conforte les efforts du gouvernement dans la lutte contre la covid-19”, a dit le chef de l’Etat.

Il a, par ailleurs, invité les Sénégalais aux mesures barrières contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Ainsi, il a déclaré ceci : “Ne baissons pas la garde. Restons plus que jamais mobilisés dans l’observance des règles d’hygiène individuelle et collective. Respectons les mesures édictées par l’état d’urgence.

Limitons nos déplacements. Restons à la maison”.