Macky Sall présente « Le Sénégal au cœur », ce mardi

Macky Sall, Président de la République du Sénégal, va procéder à la présentation-presse de son livre « le Sénégal au cœur », ce mardi 11 décembre 2018, à 15h à l’hôtel « Le Terrou Bi ». L’ouvrage est publié aux éditions du « Cherche Midi » en France.

Dans cet ouvrage, l’auteur, Macky Sall y retrace son parcours, parle de sa famille et restitue des événements récents. Macky Sall se confie également sur ses combats et fait vivre au lecteur sa passion pour le Sénégal, une passion qui l’a conduit dans les profondeurs de ce pays, son pays, qu’il porte au cœur, précise le texte.

A quelques mois de l’élection présidentielle de février 2019, ce livre offre une vitrine saisissante pour comprendre l’homme et son action, partager son ambition et son espoir pour le Sénégal et l’Afrique. Un récit de cœur dépouillé et précis au style épuré.

